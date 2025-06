Ο Ντόναλντ Τραμπ σκόνταψε καθώς ανέβαινε τις σκάλες του Air Force One την Κυριακή 8 Ιουνίου, στο αεροδρόμιο Μόρισταουν, λίγο πριν την αναχώρησή του για το Καμπ Ντέιβιντ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά.

Το στιγμιότυπο, που καταγράφηκε σε βίντεο, δείχνει τον 78χρονο Τραμπ να χάνει για λίγο την ισορροπία του καθώς ανεβαίνει στο προεδρικό αεροσκάφος. Στη συνέχεια συνεχίζει ψύχραιμα την πορεία του.

President Trump stumbles while walking up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/Z9ZNEKkd7z — Acyn (@Acyn) June 8, 2025

Την ίδια ημέρα, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε παρόμοιο ατύχημα κατά την επιβίβαση στο ίδιο αεροσκάφος.

Το βίντεο προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στα social ενώ δεν ήταν λίγοι που σύγκριναν το περιστατικό με εκείνο του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν που είχε γλιστρήσει στις ίδιες σκάλες. «Αν αυτός ήταν ο Μπάιντεν, θα υπήρχαν έκτακτες ειδήσεις σε όλα τα κανάλια», σχολίασε χαρακτηριστικά χρήστης στο X.

BREAKING: Trump STUMBLES while climbing Air Force One. Remember how the media reacted when Biden did this? Make this video go viral. pic.twitter.com/pBi6Yt9ilO — Trump Lie Tracker (Commentary) (@MAGALieTracker) June 8, 2025