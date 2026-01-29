Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα συγκλονιστικό βίντεο, στο οποίο έχει καταγραφεί ένα πολύ έντονο επεισόδιο μεταξύ των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και του 37χρονου Άλεξ Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε έντεκα ημέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ίδιας υπηρεσίας, στη Μινεάπολη.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου δύο λεπτών, δημοσιεύθηκε χθες (28/1), από το μέσο The News Movement (TNM) και αφορά περιστατικό που έλαβε χώρα στις 13 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας των κατοίκων της πόλης κατά της ομοσπονδιακής καταστολής.

Στα πλάνα διακρίνονται πράκτορες της ICE να αρπάζουν τον Πρέτι και να τον ρίχνουν βίαια στο έδαφος. Αν και δεν είναι σαφές τι ακριβώς είχε προηγηθεί, το υλικό δείχνει τον 37χρονο να φωνάζει προς τους πράκτορες, να τους βρίζει και να κλωτσά το φανάρι του οχήματός τους, την ώρα που αποχωρούν.

Είναι περισσότερη από εμφανής η ένταση μεταξύ των δυο πλευρών όπως και η ένταση και η οργή του Πρέτι.

Παρακολουθήστε το αποκαλυπτικό βίντεο:

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας βαριά οπλισμένος πράκτορας κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και τον ακινητοποιεί ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα, ενώ στο σημείο συγκεντρώνονται και άλλοι ένστολοι της υπηρεσίας.

Η οικογένεια του Άλεξ Πρέτι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του περιστατικού, τονίζοντας ότι ο 37χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, χωρίς ωστόσο να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Ο Μαξ Σαπίρο, αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραψε το συμβάν με το κινητό του τηλέφωνο, δήλωσε στο ίδιο μέσο: «Τον πέταξαν στο έδαφος με υπερβολική δύναμη». Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον Σαπίρο να πλησιάζει τον Πρέτι και να τον ρωτά αν είναι καλά, με τον ίδιο να απαντά: «Είμαι καλά. Όλοι είμαστε καλά; Είμαστε όλοι ασφαλείς»;

Νεκρός μετά από 13 ημέρες

Δεκατρείς ημέρες αργότερα, ο νοσηλευτής Άλεξ Πρέτι πυροβολήθηκε από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), γεγονός που προκάλεσε πολλές αντιδράσεςι και πολλά σχόλια, περί ενδεχόμενης κατάχρησης εξουσίας από την πλευρά των αστυνομικών δυνάμεων αλλά και ευρύτερα για την αποτελεσματική ή μη πολιτική που έχει υιοθετήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σχετικά με αυτά τα ζητήματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Άλεξ Πρέτι έφερε επάνω του όπλο νόμιμα, χωρίς όμως να το κρατήσει ποτέ στα χέρια του. Τη στιγμή που πράκτορες της ICE τον περικύκλωσαν και τον έριξαν στο έδαφος, ένας από αυτούς τον έψαξε, εντόπισε το όπλο στη ζώνη του, το τράβηξε με το χέρι του και του το αφαίρεσε.

Παράλληλα, όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο, δεύτερος πράκτορας της ICE τράβηξε εκείνη τη στιγμή το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ ο 37χρονος νοσηλευτής βρισκόταν γονατιστός, με το πρόσωπο στο έδαφος, σε στάση που δεν μπορούσε να απειλήσει κανέναν. Στη συνέχεια, ο πράκτορας τον πυροβόλησε πισώπλατα.

Εκτός όμως του ότι ο Άλεξ Πρέτι ήταν πεσμένος στο έδαφος, λίγο πριν τον ρίξουν κάτω, Πράκτορας του ρίχνει δύο φορές δακρυγόνο με σπρέι στα μάτια, όπως μπορούμε να δούμε σε αυτό το βίντεο: