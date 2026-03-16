Ένα βίντεο που πραγματικά κόβει την ανάσα έχει γίνει viral τον τελευταίο καιρό στο Tik Tok, στο οποίο φαίνεται η στιγμή που μία ποδηλάτισσα γλιστράει και παραλίγο να πέσει σε γκρεμό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Ισπανίδα influencer, Σεσίλια Σοπένα, κάνει ποδήλατο σε ένα στενό μονοπάτι πάνω από έναν γκρεμό, όταν ξαφνικά χάνει την ισορροπία της και αρχίζει να πέφτει.

Ωστόσο, την τελευταία στιγμή καταφέρνει να κρατηθεί από έναν βράχο γλιτώνοντας τα χειρότερα. Δίπλα της βρισκόταν και το σκυλάκι της, η Nezha, που έκανε βόλτα μαζί της κατά τη διάρκεια της διαδρομής και παρέμεινε στο πλευρό της μετά το ατύχημα.

Μέσα σε τρεις ημέρες το συγκεκριμένο βίντεο μετράει περισσότερα από 264 εκατ. προβολές, 15 εκατ. like και πάνω από 200.000 σχόλια.

Η επικίνδυνη αυτή στιγμή καταγράφηκε από μια πανοραμική κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο ποδήλατό της.

⁉️ Ciclista da Espanha escorrega à beira de precipício durante trilha A ciclista espanhola Cecilia Sopeña viveu momentos de tensão após escorregar à beira de um precipício enquanto percorria uma trilha de bicicleta na quarta-feira, 11. Imagens mostram o instante em que a roda do… pic.twitter.com/k60RO4PPmt — Cenarium (@cenariumam) March 15, 2026

Όπως αναφέρει το infobae, η ποδηλάτισσα, που στο παρελθόν ήταν μοντέλο του OnlyFans, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής στα social media, καθώς δεν φόραγε κράνος στο κεφάλι και θα μπορούσε να είχε χτυπήσει πολύ σοβαρά.

Η ίδια προχώρησε σε μία άλλη δημοσίεσυη στα social media, στην οποία ζητούσε συγνώμη «από την ποδηλατική κοινότητα», καθώς δεν φορούσε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.

«Στο προηγούμενο βίντεο εμφανίζομαι να ποδήλατο χωρίς κράνος, και παρόλο που ήταν μια διαδρομή πεζοπορίας με τη σκυλίτσα μου συνειδητοποιώ ότι η εικόνα που μετέδωσα δεν ήταν η σωστή. Παραλίγο να πάθω σοβαρό ατύχημα», τόνισε η Σεσίλια Σοπένα.