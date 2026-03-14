Νέα επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Μαρτίου, το Ιράν. Βαρύτερα φαίνεται να επλήγη η περιοχή του Ειλάτ, όπου σημειώθηκαν και τραυματισμοί.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, φαίνονται πύραυλοι διασποράς να πέφτουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, σπέρνοντας τον πανικό.

Στο Ειλάτ, τρία άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί που υπέστη σοβαρά τραύματα, όμως πλέον βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Οι άμαχοι χτυπήθηκαν από θραύσματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, αναφέρθηκαν τουλάχιστον τρεις θέσεις πρόσκρουσης στην πόλη – πιθανώς από κομμάτια κεφαλής βόμβας διασποράς ή άλλα θραύσματα που έπεσαν.

