Ένα σοκαριστικό βίντεο με τη στιγμή που πύραυλος πέφτει, κατά τη διάρκεια μετάδοσης ρεπορτάζ από δημοσιογράφο του Russia Today, σχεδόν δίπλα του, καταδεικνύει την κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η αγριότητα του πολέμου καταγράφεται με τροματικό τρόπο.

Πύραυλος πέφτει λίγα μέτρα μακριά από τον δημοσιογράφο

Ειδικότερα, στο βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένας ισραηλινός πύραυλος πλήττει το έδαφος, σε ελάχιστη απόσταση από ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου Russia Today. Ο δημοσιογράφος σκύβει, προκειμένου να προστατευτεί από τα συντρίμμια, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πυκνός καπνός και θραύσματα καλύπτουν την περιοχή.

Σοκ και «γαλλικά»

Ο τρομακτικός ήχος της έκρηξης προκαλεί σοκ στον δημοσιογράφο, ο οποίος συνειδητοποιεί το πώς σώθηκε και ακούγεται να λέει διάφορα «γαλλικά», μέσα στον πανικό του.

Δείτε το βίντεο