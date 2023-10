Βίντεο που απεικονίζει Ισραηλινούς στρατιώτες να έχουν αιχμαλωτιστεί και να μεταφέρονται στην Γάζα από μαχητές της παλαιστινιακής Αλ Κασάμ δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.

Οι στρατιώτες είναι τραυματισμένοι ενώ φαίνονται φοβισμένοι καθώς δεν γνωρίζουν ούτε που τους πάνε ούτε τι σκοπεύουν να τους κάνουν.

⚡️Some of the hostages in the hands of Al Qassam (Palestine) pic.twitter.com/qU5SyITglA

— War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023