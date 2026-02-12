Άνοιξε η γη και κατάπιε ένα ολόκληρο εργοτάξιο στη Σαγκάη. Το συγκλονιστικό βίντεο με την καθίζηση που συνέβη σήμερα σε κεντρικό σημείο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου στην Κινεζική πόλη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο πλάνο, που κατέγραψε κάμερα που βρισκόταν στην περιοχή, φαίνεται να υποχωρεί ξαφνικά το έδαφος και η τεράστια τρύπα να καταπίνει τα πάντα, μέχρι και τα κοντέινερ του εργοταξίου, ενώ οι εργάτες τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν.

Η Σαγκάη αντιμετωπίζει συχνές καθιζήσεις λόγω των μαλακών εδαφών της και της υπερβολικής άντλησης υπόγειων υδάτων.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο: