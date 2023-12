Οι διασώστες άρχισαν να φωνάζουν καθώς έφθασαν στο μωρό κοριτσάκι που ήταν ζωντανό κάτω από τα χαλάσματα που άφησε πίσω της μια αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην πόλη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια ακόμη νύχτα βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το δέρμα του μωρού, της Μαριάμ Αμπού Ακέλ, είχε γίνει γκρι από τη σκόνη και εκείνη έβγαζε μικρές κραυγές, την ώρα που οι διασώστες κατάφεραν να την φθάσουν, σκάβοντας βαθιά στα συντρίμμια, για να απελευθερώσουν τα πόδια της και να καταφέρουν να την απεγκλωβίσουν.

Civil defense crews rescue a baby from the rubble of a home that was bombed by Israeli warplanes in Rafah city. 28.12.23 via @mohammed_fayq

إنقاذ رضيع من ركام منزل قصفه الاحتلال في رفح#GazaMassacare #GazaGenocides #Gaza #IsraelApartheid #IsraeliNazis #IsraelIsATerroristState pic.twitter.com/CxyDaHRLeD

— khan Abdul Rahman (@khanrehman96860) December 28, 2023

