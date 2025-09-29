Από τύχη γλύτωσαν τον θάνατο δύο ζευγάρια , το ένα από το Ηνωμένο Βασίλειο και το άλλο από τις ΗΠΑ ενώ βρισκόντουσαν σε σαφάρι στην Μποτσουάνα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, την ώρα που διέσχιζαν έναν ρηχό ποταμό, μέσα σε κανό μαζί με τους οδηγούς από το σαφάρι, ένας θηλυκός ελέφαντας τους επιτέθηκε, ανατρέποντας τα κανό και χτυπώντας μια από τις γυναίκες με την προβοσκίδα του.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο με τους υπευθύνους του σαφάρι να μιλούν για θαύμα που δεν υπήρξαν νεκροί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο λόγος που ο θηλυκός ελέφαντας επιτέθηκε ήταν το γεγονός ότι κοντά του βρίσκονταν τα μικρά της με αποτέλεσμα να αισθανθεί κίνδυνο και να εξαγριωθεί.

Σε βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται πώς οι οδηγοί του σαφάρι απεγνωσμένα κάνουν πίσω σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τον επιτιθέμενο ελέφαντα ο οποίος χρησιμοποιεί την προβοσκίδα και τους χαυλιόδοντές του για να αναποδογυρίσει τα κανό.

Οι τέσσερις τουρίστες πέφτουν στα γεμάτα κροκόδειλους νερά ενώ οι δύο οδηγοί τους φαίνεται να τους εγκαταλείπουν και να τρέχουν για να σωθούν προς την ασφαλή όχθη του ποταμού.

Δείτε το βίντεο:

Ένας πρώην Νοτιοαφρικανός θηροφύλακας ανέφερε ότι όλοι τους είχαν τύχη αφού εάν ο ελέφαντας ήθελε θα μπορούσε να τους είχε σκοτώσει όλους.

Στην περιοχή κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες ανεβαίνουν σε αυτά τα παραδοσιακά κανό και μαζί με οδηγούς εισέρχονται σε ρηχούς ποταμούς για να δουν ελέφαντες, ιπποπόταμους, πουλιά, ελάφια και κροκόδειλους.