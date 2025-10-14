Ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Γάζα προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς φαίνεται να δείχνει τη Χαμάς να εκτελεί Παλαιστινίους κατηγορούμενους ως «συνεργάτες» του Ισραήλ. Το περιστατικό εγείρει φόβους ότι η πρόσφατη ειρηνευτική συμφωνία, με πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να τεθεί άμεσα σε κίνδυνο.

Στο βίντεο, που διαδόθηκε ευρέως μέσω των κοινωνικών δικτύων, εμφανίζονται άνδρες γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους, ενώ ένοπλοι με καλυμμένα πρόσωπα στέκονται πίσω τους. Ακολουθούν πυροβολισμοί και οι επτά κρατούμενοι πέφτουν στο έδαφος, με τον συγκεντρωμένο όχλο να ξεσπά σε ζητωκραυγές και να φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ».

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με αναρτήσεις που συνοδεύουν το βίντεο, η εκτέλεση φέρεται να έγινε τη Δευτέρα στη Γάζα. Η αυθεντικότητα του υλικού δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ πηγές αναφέρουν ότι οι δράστες είναι μέλη της Χαμάς.

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ώρες μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Αίγυπτο, υπό την αιγίδα του Τραμπ και διεθνών μεσολαβητών, η οποία προβλέπει τον τερματισμό της πολεμικής δράσης στη Γάζα και τη σταδιακή αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής.

Η Χαμάς είχε προηγουμένως απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους της από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, επιστρέφοντας μόνο τέσσερις σορούς από τους 28 θανόντες.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, εφόσον το βίντεο είναι αυθεντικό, ενδέχεται να υποδηλώνει προσπάθεια της οργάνωσης να επαναβεβαιώσει τον έλεγχο της Γάζας μέσω φόβου και βίας, παρά την πρόβλεψη της συμφωνίας για προσωρινή διοίκηση από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες.