Σερβικοί φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στελέχη της αντιπολίτευσης, υποστηρίζουν ότι στις πρόσφατες διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο Βελιγράδι, χρησιμοποιήθηκε το απαγορευμένο ηχητικό κανόνι που εκπέμπει σε συγκεκριμένη ακτίνα για να διαλύσει το πλήθος.

Μάλιστα, τονίζουν πως θα καταθέσουν μηνύσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στα εθνικά δικαστήρια κατά όσων διέταξαν την επίθεση αυτή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν σοκ:

Serbian police allegedly deployed a Long Range Acoustic Device (LRAD) during protests in Belgrade, causing panic and injuries. Some protesters report hearing loss, while officials deny the claims. Opposition vows legal action. #Serbia … pic.twitter.com/0igut4tIGj

Το σύστημα αυτό, που εκπέμπει εκκωφαντικούς ήχους υψηλής έντασης και περιορισμένους σε συγκεκριμένη κατεύθυνση , προκάλεσε αναστάτωση και πανικό στους διαδηλωτές, με αναφορές για τραυματισμούς και βλάβες στην ακοή.

Η Συσκευή Ακουστικής Μεγάλης Εμβέλειας (Long-Range Acoustic Device – LRAD) είναι ένα εξειδικευμένο ηχητικό σύστημα που παράγει ήχο υψηλής ισχύος και κατευθυντικότητας για επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων και αποτροπή. Γνωστό επίσης ως Ακουστική Συσκευή Κλήσης (Acoustic Hailing Device – AHD) ή «ηχητικό κανόνι», η τεχνολογία αυτή αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στις δυνατότητες μετάδοσης ήχου, με εφαρμογές που εκτείνονται από τη στρατιωτική άμυνα έως τη διαχείριση πολιτικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

@elonmusk Please share this video to expose how autocratic regimes cling to power. Today in Belgrade, Serbia, an illegal sound cannon was used against 500,000+ peaceful protesters. The world needs to see this abuse of power. pic.twitter.com/SXz4v7g4s8

— Uroš Tadić (@Proprofross) March 15, 2025