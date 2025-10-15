Σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε την στιγμή της απαγωγής μίας γυναίκας από τον σύντροφό της στο Κάνσας των ΗΠΑ.

Τα πλάνα προέρχονται από κάμερα σε κουδούνι σπιτιού, ο ιδιοκτήτης του οποίου επικοινώνησε με τις Αρχές και παρέδωσε το υλικό.

Στο βίντεο ακούγεται η γυναίκα να ουρλιάζει ενώ ένας άνδρας, ο οποίος όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν ο 22χρονος σύντροφός της, την αρπάζει και την σέρνει βίαια ενώ εκείνη συνεχίζει να καλεί σε βοήθεια.

Ώρες μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το θύμα επικοινώνησε με τις Αρχές και ανέφερε το περιστατικό της ενδοοικογενειακής βίας από τον 22χρονο σύντροφό της. Η γυναίκα είπε ότι δεν έχει σοβαρά τραύματα.

