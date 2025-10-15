Σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε την στιγμή της απαγωγής μίας γυναίκας από τον σύντροφό της στο Κάνσας των ΗΠΑ.

Τα πλάνα προέρχονται από κάμερα σε κουδούνι σπιτιού, ο ιδιοκτήτης του οποίου επικοινώνησε με τις Αρχές και παρέδωσε το υλικό.

Στο βίντεο ακούγεται η γυναίκα να ουρλιάζει ενώ ένας άνδρας, ο οποίος όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν ο 22χρονος σύντροφός της, την αρπάζει και την σέρνει βίαια ενώ εκείνη συνεχίζει να καλεί σε βοήθεια.

🚨BREAKING: Horrifying video released by the Wichita Police Dept. of a kidnapping yesterday morning and they’re asking for the public’s help in identifying the woman and her assailant. This is every woman’s worst nightmare. If you recognize her, immediately call 911. pic.twitter.com/QqC7I5UPQb — Dapper Detective (@Dapper_Det) October 13, 2025

Ώρες μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το θύμα επικοινώνησε με τις Αρχές και ανέφερε το περιστατικό της ενδοοικογενειακής βίας από τον 22χρονο σύντροφό της. Η γυναίκα είπε ότι δεν έχει σοβαρά τραύματα.