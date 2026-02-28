Βίντεο που κόβει την ανάσα, από την επίθεση ιρανικών drones σε ουρανοξύστη στο Μπαχρέιν, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Οι εικόνες από το πλήγμα στην πρωτεύουσα της χώρας, Μανάμα, είναι πραγματικά εντυπωσιακές.

NEW: Strikes reported in Bahrain. pic.twitter.com/BvWAjPxeky — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

An Iranian drone smashed straight into a high-rise building in Bahrain. 🇮🇷🇧🇭 pic.twitter.com/tY3wSLJXmf — happening.noww (@happening_noww) February 28, 2026

Αρκετές πολυκατοικίες και ουρανοξύστες αποτέλεσαν στόχο στη Μανάμα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, τη στιγμή που το Ιράν αντεπιτίθεται στην περιοχή του Κόλπου στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

«Αρκετές πολυκατοικίες στη Μανάμα αποτέλεσαν στόχο. Η Πολιτική Προστασία συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών βρίσκονται στις πληγείσες τοποθεσίες», ανέφερε το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση.

Δείτε εικόνες από τα πλήγματα