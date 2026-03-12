Ένας ορειβάτης έπεσε από το ψηλότερο βουνό της Πολωνίας κατά τη διάρκεια κατάβασης. Η πτώση του ήταν τρομακτική και για πάρα πολλά μέτρα με αρκετές τούμπες. Με κάποιον τρόπο κατάφερε να γλιτώσει, χωρίς μάλιστα να υποστεί κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

Ειδικότερα, ο ορειβάτης έπεσε ξαφνικά από το Ρίσι, ένα απότομο βραχώδες βουνό που φτάνει σε ύψος έως και 2.500 μέτρα και είναι καλυμμένο με χιόνι, το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα των Τάτρα, στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Σλοβακίας.

Γλίτωσε από θαύμα

Ως εκ θαύματος, ο άνδρας γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς και κατάφερε να κάνει την κατάβαση μόνος του μετά το περιστατικό. Το τρομακτικό βίντεο που καταγράφηκε από το κράνος ενός φίλου του έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο στο δρόμο από το Ρίσοφ. Παρά τις καλές καιρικές συνθήκες και τους χαμηλούς ανέμους, ο ορειβάτης είχε ένα «κακό σκαλοπάτι» σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Αυτό τον έκανε να χάσει την ισορροπία του, να χάσει τη λαβή της αξίνας του στο έδαφος και να ξεκινήσει την γρήγορη κατάβαση του απότομου λόφου.

Παραπονέθηκε μόνο γιατί τραυματίστηκε στο δάχτυλό του

Οι άνθρωποι κατευθύνθηκαν γρήγορα προς τον άνδρα που ανησυχούσε, καλώντας για βοήθεια αλλά ο μόνος πόνος για τον οποίο παραπονέθηκε ο άνδρας ήταν ότι το μικρό του δάχτυλο είχε τραυματιστεί.

Ο φίλος του, ο οποίος ευτυχώς ήταν γιατρός, τον εξέτασε και διαπίστωσε ότι ήταν καλά. Κατάφεραν να ολοκληρώσουν την κατάβαση από το βουνό μόνοι τους.

Δείτε το τρομακτικό βίντεο

Με πληροφορίες από τη Daily Mail