Επιμέλεια: Γ.Κ.

Ένα σοκαριστικό βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail αποκαλύπτει την τραγική ιστορία ενός Ρώσου στρατιώτη, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του ύστερα από «επίθεση με drone» που αποδίδεται στις ρωσικές δυνάμεις, τη στιγμή που επιχειρούσε να παραδοθεί.

Στα πλάνα, τα οποία αναρτήθηκαν αρχικά στο Telegram και αναπαρήγαγε η Daily Mail, διακρίνεται ο στρατιώτης να περπατά μόνος του σε έναν έρημο δρόμο, προτού σηκώσει τα χέρια του ψηλά σε ένδειξη παράδοσης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καταγράφεται μια ισχυρή έκρηξη, από την οποία τυλίγεται στις φλόγες.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, ο άνδρας είχε εγκαταλείψει το όπλο του και προσπαθούσε να παραδοθεί, όταν ρωσικό drone φέρεται να εξαπέλυσε εκρηκτικά εναντίον του, προκαλώντας τον θάνατό του επί τόπου.

Σε ανάρτηση στο Telegram, το ουκρανικό επιτελείο σχολίασε:

«Αντί να του επιτραπεί να επιβιώσει, ο χειριστής του εχθρικού drone έριξε εκρηκτικά πάνω του, τερματίζοντας ακαριαία τη ζωή του ανθρώπου που προσπαθούσε να παραδοθεί».

Η ίδια ανακοίνωση προσθέτει ότι το περιστατικό «αποτελεί ακόμη μία ένδειξη πως ο αντίπαλος δεν διστάζει να θυσιάσει τους ίδιους του τους στρατιώτες, προκειμένου να αποκρύψει την απροθυμία τους να συνεχίσουν τον πόλεμο».

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί drones για να αποτρέψει στρατιώτες από το να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους στο μέτωπο.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι από τα τέλη του 2024 περισσότεροι από 25.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν λιποτακτήσει από τις ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: Daily Mail