Aντιδράσεις έχει προκαλέσει το τελευταίο 24ωρο στους χρήστες του Διαδικτύου ένα βίντεο το οποίο δείχνει έναν ηλικιωμένο στην Αλβανία να χτυπάει με μανία αδέσποτα σκυλιά.

Στο βίντεο φαίνεται και μια γυναίκα, η οποία προσπαθεί να τον σταματήσει.

Πιο συγκεκριμένα ο ηλικιωμένος άνδρας στην Αλβανία φαίνεται να επιτίθεται με ένα ραβδί ή ξύλο σε μια αγέλη αδέσποτων σκύλων που βρισκόταν γύρω του. Αμέσως μετά μια γυναίκα εμφανίζεται στο πλάνο, μπαίνει ανάμεσά τους και προσπαθεί να σταματήσει τον άνδρα, προστατεύοντας τους σκύλους και απομακρύνοντας το ξύλο από τα χέρια του. Στη συνέχεια εμφανίζεται κι ένας ακόμα άνδρας.

Από τις αντιδράσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης φαίνεται πως ο κόσμος έχει διχαστεί.

Κάποιοι παίρνουν το μέρος του ηλικιωμένου, γράφοντας ότι υπερασπιζόταν τη ζωή του, και άλλοι συμφωνούν με την αντίδραση της γυναίκας.