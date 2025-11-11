Σοκάρει η στιγμή που η 33χρονη δημοφιλής τραγουδίστρια της K-Pop, Hyuna, χάνει τις αισθήσεις της και καταρρέει πάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια συναυλίας σε φεστιβάλ στο Μακάο.

Ειδικότερα, η τραγουδίστρια, την ώρα που ερμήνευε μία από τις μεγάλες τις επιτυχίες, Bubble Pop στο μουσικό φεστιβάλ Waterbomb 2025, χάνει τις αισθήσεις της και καταρρέει στη σκηνή. Άμεση ήταν η αντίδραση των ανθρώπων που βρίσκονταν στη σκηνή αλλά και ανδρών της ασφάλειας, οι οποίοι έσπευσαν να δουν αν είναι η διεθνής τραγουδίστρια είναι καλά στην υγεία της. Την απομάκρυναν γρήγορα από τη σκηνή για να της δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

Προβληματισμός για την υγεία της – Έχασε δέκα κιλά σε ένα μήνα

Έντρομοι οι θεατές – «Πάγωσαν» τη στιγμή της κατάρρευσης, ενώ το βίντεο έχει κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να σχολιάζουν την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, υπάρχει προβληματισμός για την υγεία της, καθώς η ίδια είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι έχασε σε έναν μήνα δέκα κιλά, μετά από φήμες για αύξηση βάρους και πιθανή εγκυμοσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Hyuna είχε διαγνωστεί to 2020 με μια πάθηση που προκαλεί απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, η οποία μπορεί να προκληθεί από άγχος, κόπωση ή ακραίες δίαιτες. Ιατροί υποστηρίζουν ότι μια τέτοια γρήγορη απώλεια βάρους μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ανισορροπίες, οι οποίες μπορεί να συνέβαλαν στην κρίση λιποθυμίας της.

Επιβεβαίωση από την ίδια ότι είναι καλά με ανάρτηση στα social media

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, έπειτα από λίγες ώρες, αφού συνήλθε, αποφάσισε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της στο Instagram ότι είναι καλά στην υγεία της. Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη και υποσχέθηκε να «αναπτύξει περισσότερη αντοχή και να εργαστεί σκληρά και με συνέπεια».

Κ. Κ.

Πηγή: Daily Mail