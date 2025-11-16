Μια Ρωσίδα έγινε… viral, μετά από μία επιτυχημένη μάχη που έδωσε εναντίον δύο κλεφτών, οι οποίοι προσπάθησαν να αρπάξουν το τηλέφωνό της στη μέση του δρόμου.

Η 33χρονη τουρίστρια, Αλεξάνδρα Ντοκέτοβα, έκανε ποδήλατο σε δρόμο στο Μπουένος Άιρες, όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή την πλησίασαν. Ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας, επιχείρησε να της τραβήξει το κινητό.

Τότε η γυναίκα αντιστάθηκε και τράβηξε με θάρρος έναν από τους ληστές, ενώ η μηχανή την παρέσυρε για αρκετά μέτρα. Στη συνέχεια οι περαστικοί σταμάτησαν και την βοήθησαν.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ένα δράστη, ενώ ο συνεργός του συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ.

Δέκα κινητά τηλέφωνα βρέθηκαν στα σπίτια των υπόπτων.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Dailymail