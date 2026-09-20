Οι περισσότεροι έχουμε δει την αλλαγή Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, στην Πλατεία Συντάγματος, που πραγματοποιείται από την Προεδρική Φρουρά (Εύζωνες).

Η «Ζούγκλα βρέθηκε στην Οτάβα του Καναδά και σας παρουσιάζει την αντίστοιχη αλλαγή Φρουράς, στο Μνημείο Πεσόντων Πολεμιστών της χώρας, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ακολουθούν σχετικά βίντεο:

Σημειώνεται ότι η αλλαγή της Φρουράς στην Οτάβα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και εντυπωσιακές δωρεάν παραδόσεις της καναδικής πρωτεύουσας και πραγματοποιείται στον Λόφο του Κοινοβουλίου (Parliament Hill / East Lawn), στο κέντρο της πόλης.

Διεξάγεται αποκλειστικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (συνήθως από τα τέλη Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου) με ελεύθερη είσοδο και ώρα έναρξης τις 10:00 π.μ.

Η τελετή εκτελείται από την Τελετουργική Φρουρά (Ceremonial Guard), η οποία αποτελείται από δύο στρατιωτικά τάγματα (Governor General’s Foot Guards και Canadian Grenadier Guards). Οι στρατιώτες φορούν τις χαρακτηριστικές κόκκινες στολές και τα ψηλά μάλλινα καπέλα, παρόμοια με αυτά της βασιλικής φρουράς στο Λονδίνο.

Η παρέλαση συνοδεύεται πάντα από τη στρατιωτική μπάντα της φρουράς και γκάιντες.

Η νέα Φρουρά ξεκινά την πορεία της από το Cartier Square Drill Hall, διασχίζει τους δρόμους του κέντρου της πόλης και καταλήγει στο Parliament Hill γύρω στις 10:00 π.μ., όπου γίνεται η παράδοση των καθηκόντων και των κλειδιών της Rideau Hall από την παλαιά φρουρά.

Πέρα από τη μεγάλη πρωινή τελετή στο Κοινοβούλιο, μικρότερες αλλαγές σκοπών γίνονται κάθε 1 ώρα (9:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ.) στη Rideau Hall (επίσημη κατοικία του Κυβερνήτη) και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.