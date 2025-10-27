Ανοιχτά της ακτής του Oceanside, στην Καλιφόρνια, εκατοντάδες δελφίνια παρατηρήθηκαν να κολυμπούν μαζί, σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται «dolphin stampede» (ορμή δελφινιών). Πρόκειται για κοινά δελφίνια με κοντό ράμφος: συνήθως ταξιδεύουν σε ομάδες των 10-30 ατόμων, αλλά μπορούν να παρατηρηθούν και σε μεγαλύτερες και πολύ ενεργές ομάδες, που αποτελούνται από αρκετές εκατοντάδες άτομα.

Είναι γρήγοροι κολυμβητές, φτάνουν ταχύτητες άνω των 24 χλμ. την ώρα, τα άλματα και τα πιτσιλίσματά τους μπορούν να φανούν από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο: