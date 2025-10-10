Εικόνες με τα ισραηλινά στρατεύματα να απομακρύνονται από ορισμένες περιοχές της Γάζας έχουν αρχίσει να μεταδίδονται από τον πολύπαθο θύλακα, καθώς αποσύρονται στην «κίτρινη γραμμή» που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εκεχειρία.

Δείτε LIVE εικόνα από τη Γάζα

Δείτε LIVE εικόνα από την Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ

Η «συμφωνημένη γραμμή» αποτυπώνεται σε χάρτη που κοινοποίησε ο Τραμπ στις 4 Οκτωβρίου, ο οποίος δείχνει μια αρχική ζώνη αποχώρησης του ισραηλινού στρατού σημειωμένη με κίτρινο χρώμα.

Το Ισραήλ, όπως σημειώνει το Al Jazeera, ελέγχει επί του παρόντος περισσότερο από το 80% μίας έκτασης 365 τετραγωνικών χιλιομέτρων της Γάζας. Θεωρητικά, η υπογραφή της συμφωνίας θα σήμαινε άμεσο τερματισμό των μαχών και οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσύρονταν στη γραμμή που σημειώνεται με κίτρινο χρώμα.

Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής (10/10) ο ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέους βομβαρδισμούς σύμφωνα με το Middle East Eye, που γράφει ότι «η εκεχειρία τέθηκε επίσημα σε ισχύ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, αφού έλαβε την τελική έγκριση από την ισραηλινή κυβέρνηση. Όμως , αναφέρθηκαν αεροπορικές επιδρομές, πυρά πυροβολικού και πυροβολισμοί στην πόλη της Γάζας και στο Χαν Γιουνίς το πρωί της Παρασκευής. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς. Ισραηλινά τανκς παρέμειναν επίσης τοποθετημένα κατά μήκος της οδού αλ-Ρασίντ, εμποδίζοντας την επιστροφή των εκτοπισμένων από τη νότια Γάζα προς τα βόρεια.

RECUO Durante a noite e esta manhã, as Forças de Defesa de Israel (IDF) 🇮🇱 começaram a retirar tropas da Faixa de Gaza para as linhas de implantação acordadas como parte do acordo com o Hamas para garantir a libertação de todos os reféns mantidos pelo grupo terrorista. Algumas… pic.twitter.com/TAvvxcSP3n — anti.terrorismo (@SgtMarquess) October 10, 2025

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, τα στρατεύματα υποχρεούνται να αποσυρθούν από τον δρόμο και να επιτρέψουν στους εκτοπισμένους κατοίκους να επιστρέψουν εντός 24 ωρών» σημειώνει το δημοσίευμα.

Μάλιστα, από τα σημεία που αποχωρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις οι εικόνες καταγράφουν την έκταση της καταστροφής που έχει συντελεστεί στη Γάζα.

TERKINI Bot Tentera Laut Israel melepaskan tembakan ke arah rakyat Palestin yang berada di Jalan Al Rashid Barat Daya Bandar Gaza IDF memaklumkan mereka masih belum membenarkan rakyat Gaza pulang ke Utara Gaza walaupun gencatan senjata bermula pic.twitter.com/283zhDg7Bn — Irfan_newboys🇲🇾🇵🇸🏳️🏴 (@Marchfoward) October 10, 2025

Finding Hamas in Gaza is like finding WMD’s in Iraq… https://t.co/xEo4JlYNjc — -G- (@ohGdawg) October 10, 2025

Πανηγυρισμοί, δηλώσεις Τραμπ και αγκάθια στο θέμα της επιτήρησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει για τη συμμαχία και βιάζεται να κηρύξει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Τις επόμενες ημέρες ετοιμάζεται να ταξιδέψει ο ίδιος στην περιοχή και να βρεθεί στην ισραηλινή Κνεσέτ αλλά και στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία.

Η πλήρης απόσυρση του ισραηλινού στρατού, ο αφοπλισμός της Χαμάς, η διακυβέρνηση της Γάζας και η προοπτική παλαιστινιακού κράτους παραμένουν τα ανοιχτά ζητήματα των διαπραγματεύσεων που μπορούν να τινάξουν την «εύθραυστη» εκεχειρία στον αέρα ενώ φαίνεται να απέχουμε πολύ από μία πραγματικά ειρηνευτική διαδικασία που θα αντιμετωπίσει τη ρίζα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στην ισραηλινή Haaretz ανέφερε ότι τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχεται να υπάρχει παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα αλλά όχι και στρατός. Τις επόμενες ημέρες το παζάρι για τη Γάζα θα σκληρύνει, η πίεση στους Παλαιστίνιους να κάνουν υποχωρήσεις στο ζήτημα της αυτοδιάθεσης θα αυξηθεί, ενώ μένει να φανεί εάν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να αποσυρθεί από τη Λωρίδα της Γάζας και να μην αρχίσει εκ νέου τις επιθέσεις.

Συμπληρωματικά ανακοινώθηκε ότι ο αμερικανικός στρατός θα ιδρύσει ένα «κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού» στο Ισραήλ, στο οποίο θα συμμετέχουν περίπου 200 αμερικανοί στρατιώτες που βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

NEW 🔴 U.S. to Deploy 200 Troops to Israel for Gaza Coordination Effort The U.S. will deploy about 200 troops to Israel and set up a civil-military coordination center to support aid delivery, logistics, and security operations in Gaza. The center will help the U.S. and partner… pic.twitter.com/LPwx6uAUB6 — Open Source Intel (@Osint613) October 9, 2025

Σε αυτό το σώμα θα ενσωματωθούν δυνάμεις από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας. Η στρατιωτική αυτή δύναμη, θα είναι επιφορτισμένη με την επιτήρηση της εκεχειρίας και τη διευκόλυνση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, BBC, Haaretz, thejudean, Middle East Eye