Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με έρευνα του CNN, για τη σφαγή Αλαουιτών στη Συρία, μετά από επιθέσεις ενόπλων σε χωριά της Λαττάκειας και της Ταρτούς στις 7 Μαρτίου.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, τουλάχιστον 84 πτώματα έχουν καταγραφεί σε βίντεο και δορυφορικές εικόνες από το χωριό Αλ-Σανομπάρ (Πευκοχώρι), ενώ μαρτυρίες κατοίκων ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε πάνω από 200 άτομα. Τα θύματα στην πλειοψηφία τους είναι άνδρες.

Μια μητέρα και η κόρη της σκύβουν στα παράθυρα της σοφίτας τους, καθώς ένοπλοι άνδρες συγκεντρώνονται έξω από την πόρτα. Προσπαθούν να μην βγάλουν άχνα. Αλλά στο βίντεο που κατέγραψαν κρυφά από αυτή την δύσκολη στιγμή, είναι σαφές ότι μετά βίας μπορούν να ελέγξουν την πανικόβλητη αναπνοή τους.

Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, στις 7 Μαρτίου, ο πατριάρχης της οικογένειας Khalil τους είχε διαβεβαιώσει ότι δεν κινδύνευαν. Οι δυνάμεις που συντάχθηκαν με τη νέα ισλαμιστική κυβέρνηση της Συρίας και είχαν κατέβει στο χωριό τους, το al-Sanobar, κυνηγούσαν μόνο ανθρώπους που συνδέονταν με τον πρόσφατα ανατραπέντα δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ, συλλογίστηκε.

«Δεν έχουμε κάνει τίποτα κακό», θυμάται να λέει ο συγγενής του καθώς παρακολουθούσαν από τα παράθυρά τους μαχητές να εισβάλλουν στο σπίτι των γειτόνων τους. Ώρες αργότερα, είπε ότι ο οικογενειάρχης ήταν νεκρός, το άψυχο σώμα του απλωμένο στο αίθριο δίπλα στο πτώμα του γιου του.

Ένας μασκοφόρος μαχητής βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να παρελαύνει γύρω από το λεηλατημένο σπίτι, τραγουδώντας «εθνοκάθαρση, εθνοκάθαρση» και δημοσίευσε το βίντεο στη σελίδα του στο Facebook για να το δουν 28.000 οπαδοί του. Μέλη της οικογένειας που κρύβονταν στον επάνω όροφο δήλωσαν στο CNN ότι άκουσαν την επιδρομή, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων, να εκτυλίσσεται.

Οι δολοφονίες στο σπίτι των Khalils, που εξιστορήθηκαν μέσω βίντεο και μαρτυριών επιζώντων, ήταν ένα από τα πολλά παρόμοια περιστατικά που διαδραματίστηκαν σε όλες τις κοινότητες των Αλαουιτών στην παράκτια περιοχή της Συρίας νωρίτερα αυτό το μήνα.

Το CNN κατέγραψε τουλάχιστον 84 πτώματα σε βίντεο που εντοπίστηκαν στο Sanobar, το οποίο έχει πληθυσμό μερικών χιλιάδων κατοίκων. Οι ντόπιοι δήλωσαν ότι μέτρησαν πάνω από 200 νεκρούς – η συντριπτική πλειονότητα των οποίων ήταν άνδρες. Οι αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για τον φόβο αντιποίνων.

Οι επιθέσεις εναντίον των Αλαουιτών εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον ο προσωρινός πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάρα μπορεί να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να κυβερνήσει τη Συρία με τρόπο χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας την προστασία των μειονοτήτων, και να σταματήσει τυχόν εξεγερμένες φατρίες από το να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τις προοπτικές ειρήνης της χώρας.

Ο τελευταίος κύκλος βίας ξεκίνησε όταν οι πιστοί του Άσαντ έστησαν αιματηρή ενέδρα στις δυνάμεις που συντάχθηκαν με τη νέα σουνιτική ισλαμιστική κυβέρνηση της Συρίας στις 6 Μαρτίου, σε μια επίθεση που φαινόταν να είναι συντονισμένη. Ήταν η χειρότερη βία στη Συρία από την ανατροπή του Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο και προκάλεσε φονικά αντίποινα στις επαρχίες Λατάκεια και Ταρτούς, τα οποία η νέα κυβέρνηση χαρακτήρισε ως προσπάθεια να περιορίσει τα απομεινάρια του πρώην αυταρχικού καθεστώτος.

Το κράτος επέρριψε την ευθύνη για τις μαζικές δολοφονίες σε κακοποιά στοιχεία. Ο Αλ Σάρα συνέστησε μια επιτροπή για τη διερεύνηση των δολοφονιών και δεσμεύτηκε να θέσει τους ενόχους προ των ευθυνών τους.

Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο την αίρεση των Αλαουιτών, παρακλάδι του σιιτικού Ισλάμ στο οποίο ανήκει η οικογένεια Άσαντ και το οποίο κυριαρχούσε στο καθεστώς τους για περισσότερο από μισό αιώνα μέχρι την εκδίωξή τους. Βίντεο που εξετάστηκαν από το CNN και αναρτήθηκαν από σουνίτες ισλαμιστές μαχητές πιστούς στην κυβέρνηση Σάρα, καλούσαν σε «εθνοκάθαρση» των Αλαουιτών.

Το CNN επικοινώνησε με την κυβέρνηση για να σχολιάσει την αιματοχυσία στο χωριό Sanobar.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SNHR), δήλωσε ότι περισσότεροι από 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που ακολούθησαν την ενέδρα. Άλλες ομάδες δικαιωμάτων λένε ότι ο αριθμός είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Οι πιστοί στον Άσαντ έχουν οργανώσει αρκετές μικρότερες επιθέσεις εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων από τότε, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι επιζώντες δήλωσαν ότι οι επιθέσεις στο χωριό Sanobar άρχισαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 7 Μαρτίου, μία ημέρα μετά την αρχική ενέδρα των πιστών του Άσαντ που αναφέρθηκε.

Το CNN αναγνώρισε τον ένοπλο άνδρα που βιντεοσκοπήθηκε στο σπίτι της οικογένειας Khalil, ταυτίζοντας τα στοιχεία του προσώπου του, τα ρούχα και τη σωματική του διάπλαση με άλλες φωτογραφίες και βίντεο στο προφίλ του στο Facebook. Μια αποθηκευμένη έκδοση του λογαριασμού του δείχνει ότι το βίντεο διαγράφηκε αργότερα. Δύο επιζώντες, οι οποίοι είδαν τα πλάνα του που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπαν επίσης ότι ήταν ο ίδιος άνδρας που αλώνιζε στην πόλη τους.

Το CNN επικοινώνησε με τον άνδρα στο Facebook, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, άλλο ένα βίντεο εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον έδειχνε να τραγουδάει, με πτώματα πεταμένα πίσω του. «Έχουμε έρθει σε σας. Έχουμε έρθει σε σας με τη γεύση του θανάτου».

«Το σπαθί του λαού της Ιντλίμπ θέλει μόνο εσάς», τραγουδάει, αναφερόμενος στην περιοχή στη βόρεια Συρία που κυβερνούσε η διαλυμένη πλέον οργάνωση Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) του αλ-Σάρα, πριν οι δυνάμεις της αποσπάσουν τον έλεγχο από το παλιό καθεστώς και γίνουν η ντε φάκτο κυβέρνηση. Οι μαχητές της HTS αποτελούν τώρα το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων γενικής ασφάλειας της χώρας.

