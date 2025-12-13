Tον γύρο του διαδικτύου με εκατομμύρια προβολές έχει κάνει μια γαλλική Χριστουγεννιάτικη διαφήμιση μικρού μήκους, με τίτλο «Le Mal-Aimé», η οποία έχει ως πρωταγωνιστή έναν χορτοφάγο …λύκο.

Η διαφήμιση δημιουργήθηκε για λογαριασμό της γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Intermarché και πρωταγωνιστεί ένας λύκος που προσπαθεί να κερδίσει την αποδοχή των ζώων του δάσους μαγειρεύοντας …λαχανικά.

Χωρίς τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Το διαφημιστικό διάρκειας 2 λεπτών και 30 δευτερολέπτων φτιάχτηκε από το γαλλικό στούντιο Illogic Studios, που ιδρύθηκε το 2018 στο Μονπελιέ, και όλα τα σχέδια έγιναν στο χέρι από πραγματικούς καλλιτέχνες, δίχως τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης! Ο συνιδρυτής του στούντιο, Lucas Navarro, σημειώνει ότι αυτός ο παραδοσιακός τρόπος δημιουργίας δίνει πραγματικά συναισθήματα στην ιστορία.

Η μουσική της διαφήμισης, το «Le Mal aimé» του Claude François, εκτοξεύτηκε σε streaming υπηρεσίες, ενώ influencers από όλο τον κόσμο βοήθησαν τη διαφήμιση να γίνει viral μέσα σε λίγες μέρες. Ακόμα και επαγγελματίες του animation σε όλο τον κόσμο έχουν εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για το πόσο όμορφα έχει γίνει η παραγωγή.

Η ιστορία ενός λύκου που μαγειρεύει λαχανικά

Στο βίντεο βλέπουμε την ιστορία ενός λύκου που μεταμορφώνεται από τρομακτικό αρπακτικό του δάσους σε έναν αγαπητό χορτοφάγο σεφ. Ο πρωταγωνιστής μαζεύει μανιτάρια και μούρα, ετοιμάζοντας ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο ανοιχτό σε όλα τα ζώα του δάσους.

Δείτε το βίντεο