Ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα καθισμένο στη μέση ενός δρόμου της Τεχεράνης, έχοντας απέναντι του αστυνομικούς με μοτοσικλέτες, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών, αναμεταδίδεται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί από τους χρήστες βλέπουν σε αυτό μια «ιρανική Τιεν Αν Μεν».

Ακίνητος απέναντι σε περισσότερους από είκοσι αστυνομικούς

Καθισμένος οκλαδόν, ο άνδρας αυτός παραμένει ακίνητος, με το κεφάλι σκυμμένο, μέχρι που καλύπτει το πρόσωπό του με τη μπλούζα του την ώρα που πίσω του ένα πλήθος τρέχει να απομακρυνθεί από το νέφος των δακρυγόνων. Απέναντί του, στέκουν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί με μοτοσικλέτες, με κράνη και ντυμένοι στα μαύρα. Κάποιοι από αυτούς πατούν με τα πόδια στο έδαφος.

#Breaking: Video from #Tehran, capital of #Iran, shows the extraordinary bravery of a lone protester. Despite brutal suppression by the regime’s security forces, he sits in the middle of Jomhouri Street, directly facing them—and refuses to leave. This is defiance. This is… pic.twitter.com/Sm80rfxe5r — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) December 29, 2025

Γιατί θυμίζει την Τιεν Αν Μεν τον Ιούνιο του 1989

Τα πλάνα, που αναμεταδόθηκαν κυρίως εκτός του Ιράν, θυμίζουν σε ορισμένους χρήστες τις εικόνες από τον άνδρα που στεκόταν μόνος απέναντι σε μια φάλαγγα τεθωρακισμένων στην πλατεία Τιεν Αν Μεν του Πεκίνου όταν κατεστάλη το κίνημα του Ιουνίου του 1989 που ζητούσε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την επαλήθευση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο, το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας), κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Το AFP επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στη λεωφόρο Τζουμχουρί, στο κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Σαρσού.

Συμβολισμός στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την κατάσταση της χώρας

Το βίντεο και φωτογραφίες της σκηνής έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες «like», κυρίως στο Instagram. Τα πλάνα χρησιμοποιήθηκαν επίσης από πολλά διεθνή Μέσα Ενημέρωσης για να εικονογραφήσουν αυτές τις αυθόρμητες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τον καλπάζοντα υπερπληθωρισμό και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ