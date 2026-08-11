Ένας τεράστιος βιρμανικός πύθωνας προκάλεσε αναστάτωση σε οικογένεια στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην αυλή του σπιτιού της.

Η Λέσλι Ντέιλι είδε το εντυπωσιακό ερπετό την ώρα που πότιζε τα λουλούδια της, όπως περιέγραψε ο σύζυγός της, Έντ, στο ειδησεογραφικό δίκτυο WABC.

Στη συνέχεια, το φίδι σύρθηκε μέσα από μια τρύπα και βρήκε καταφύγιο κάτω από το ξύλινο δάπεδο της εξωτερικής αποθήκης της ιδιοκτησίας.

Η οικογένεια ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας ζώων. Για την ανάσυρση του ερπετού χρειάστηκε η συνδρομή τοπικού εργολάβου, ο οποίος αφαίρεσε προσεκτικά τις σανίδες του δαπέδου. Στα πλάνα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επιχειρήσης, διακρίνεται η προσεκτική απομάκρυνση του πύθωνα, ο οποίος έφερε ένα εμφανές, μεγάλο εξόγκωμα στο μέσο του σώματός του.

Η κτηνιατρική εξέταση και η ακτινογραφία που ακολούθησε αποκάλυψαν ότι το τελευταίο γεύμα του φιδιού ήταν ένα μεγάλο οπόσουμ.

Οι βιρμανικοί πύθωνες είναι ενδημικό είδος της Νοτιοανατολικής Ασίας και δεν συναντώνται φυσιολογικά στη Βορειοανατολική Αμερική, αν και η κατοχή τους στο Νιου Τζέρσεϊ επιτρέπεται κατόπιν ειδικής αδείας.

Το ερπετό βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου χειριστή, ενώ αναζητείται η μόνιμη εστία του.

Με αφορμή το περιστατικό, η υπηρεσία SPCA της κομητείας Μόνμουθ υπογράμμισε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι τα εξωτικά κατοικίδια δεν έχουν θέση στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η εγκατάλειψή τους απειλεί την τοπική πανίδα, τα οικιακά ζώα, αλλά και τα ίδια τα ερπετά, καλώντας όσους αδυνατούν να τα φροντίσουν να απευθύνονται σε οργανισμούς διάσωσης.