Σφοδρές καταιγίδες μετέτρεψαν τους δρόμους του Νόρφολκ της Βιρτζίνια την Τρίτη 4 Αυγούστου σε ποτάμια, ακινητοποιώντας οχήματα και αναγκάζοντας τους οδηγούς να κινούνται σε στάσιμα νερά που σε κάποιες περιοχές έφταναν τεράστιο ύψος.

Μέσα στην καταστροφική νεροποντή, που μετέτρεψε τους κεντρικούς δρόμους σε απέραντες λίμνες, καταγράφηκαν και κάποιες σουρεαλιστικές εικόνες.

Ανάμεσα στα ακινητοποιημένα οχήματα και τις καλυμμένες με νερό στάσεις λεωφορείων, ένας κάτοικος της περιοχής αποφάσισε να μετακινηθεί χρησιμοποιώντας το τζετ σκι του.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το όχημα να ελίσσεται με ταχύτητα πάνω από την καλυμμένη άσφαλτο, προσπερνώντας μισοβυθισμένα αυτοκίνητα: