Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σεισμικές αντιδράσεις προκαλούν οι αποκαλύψεις του νέου αποσπάσματος που δημοσίευσε η New York Post, ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου Nobody’s Girl, όπου η Βιρτζίνια Τζιούφρε περιγράφει τον άγριο βιασμό της από έναν «πολύ γνωστό πρωθυπουργό». Οι συγκλονιστικές αυτές μαρτυρίες έρχονται να ρίξουν ακόμη πιο βαριά σκιά πάνω από το ήδη σκοτεινό σκάνδαλο Έπσταϊν και τη φερόμενη εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου.

Η Τζιούφρε, που έδωσε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο σε ηλικία μόλις 41 ετών, αφήνει πίσω της ένα βιβλίο-καταπέλτη, γεμάτο αποκαλύψεις που απειλούν να ταρακουνήσουν τα θεμέλια της παγκόσμιας ελίτ.

«Ο Έπσταϊν νοιαζόταν μόνο για τον Έπσταϊν»

Στο νέο κεφάλαιο η Τζιουφρέ περιγράφει πώς ικέτευσε τον Έπσταϊν να παρέμβει, μετά τον βιασμό της από γνωστό πρωθυπουργό, που δεν κατονομάζεται, και την ανάγκασε να ικετεύσει για τη ζωή της αλλά εκείνος της απάντησε ψυχρά ότι αυτό ήταν απλώς μέρος της δουλειάς της. «Είδα την αναίσθητη αντίδραση του Έπσταϊν απέναντι στο πόσο τρομοκρατημένη ένιωθα, έπρεπε να αποδεχτώ ότι εκείνος με επαινούσε απλώς για να με κρατάει ως υποχείριό του. Ο Έπσταϊν νοιαζόταν μόνο για τον Έπσταϊν».

Παράλληλα η Τζιουφρέ περιγράφει τον λόγο που δεν ονοματίζει τον «πολύ γνωστό πρωθυπουργό» καθώς φοβόταν ότι θα «προσπαθούσε να της κάνει κακό» αν δημοσίευε το όνομά του.

Οι βιασμοί

Σύμφωνα με το βιβλίο της, η Τζιουφρέ συνάντησε τον «πρωθυπουργό» στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους το 2002, όταν ήταν 18 ετών. Της δόθηκε εντολή να τον συνοδεύσει σε μία πολυτελή καλύβα, όπου η κατάσταση γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιη.

«Με έπνιγε επανειλημμένα μέχρι που έχασα τις αισθήσεις μου και απολάμβανε να με βλέπει να φοβάμαι για τη ζωή μου. Το φρικτό είναι ότι ο πρωθυπουργός γελούσε όταν με πόναγε και ηδονιζόταν περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από την καμπάνα αιμορραγώντας από το στόμα, τον κόλπο και τον πρωκτό» γράφει και συμπληρώνει «με βίασε πιο άγρια από οποιονδήποτε άλλον πριν».

Παρά τις ικεσίες της, ο Έπσταϊν την έστειλε πίσω στον ίδιο άνδρα με το ιδιωτικό του τζετ, το Lolita Express. Η δεύτερη συνάντηση ήταν λιγότερο βίαιη, αλλά η Τζιουφρέ είπε ότι ζούσε με το φόβο ότι θα της επιτεθεί ξανά.

«Δεν το ήξερα τότε, αλλά η δεύτερη επαφή μου με τον πρωθυπουργό ήταν η αρχή του τέλους για μένα», γράφει η Τζιουφρέ σε μια φράση που θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ανατριχιαστική αναφορά στο τέλος της, προσθέτοντας ότι δεν θα επιβίωνε από μια ζωή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ότι είτε θα αυτοκτονούσε είτε θα πέθαινε στα χέρια ενός από τους φίλους του Έπσταϊν.