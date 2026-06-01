Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Η πρωτεύουσα του Λιβάνου να βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ προχώρησαν στην έκδοση κατεπείγουσας εντολής προς τους αμάχους, καλώντας τους να εγκαταλείψουν άμεσα τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις σαφείς κατευθύνσεις που έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έδωσε εντολή στην ηγεσία του στρατού να ξεκινήσει στοχευμένες επιθέσεις στα συγκεκριμένα προάστια, τα οποία θεωρούνται διαχρονικά το βασικό προπύργιο των δυνάμεων της Χεζμπολάχ.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, καθώς οι προειδοποιήσεις για εκκένωση προμηνύουν κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών μέσα στις επόμενες ώρες, αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες να αναζητήσουν εσπευσμένα ασφαλές καταφύγιο, μακριά από τις ζώνες των επικείμενων πληγμάτων.