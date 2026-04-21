Ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας της Καμπανίας στη Νάπολη, Βιτσέντσο Ντε Λούκα σε ακόμα μια ανάρτηση με νόημα για τις ΗΠΑ και τον Πρόεδρο Τραπ.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Όταν, για έναν ολόκληρο χρόνο, γινόμαστε μάρτυρες συμπεριφορών απόλυτης χυδαιότητας του Τραμπ, ο οποίος φέρεται ως κλόουν και προσβάλλει την αξιοπρέπεια ολόκληρων χωρών και λαών, ένας άνθρωπος που επιτίθεται στη Βενεζουέλα, απειλεί την Κούβα επιβάλλοντας κυρώσεις με στόχο να οδηγήσει έναν λαό στην πείνα, φτάνει στο σημείο να απειλεί ακόμη και τη Γροιλανδία και ξυπνά κάθε πρωί μόνο για να εκτοξεύει βαρβαρότητες, τότε πρέπει να υπάρξει αντίδραση».

Και συνεχίζει:

«Αφενός για να αντιμετωπιστεί αυτή η απαράδεκτη διολίσθηση, και αφετέρου για να ενθαρρυνθούν εκείνες οι δυνάμεις που στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε δύσκολη θέση απέναντι σε έναν άνθρωπο που συμπεριφέρεται σαν παντοδύναμος ηγεμόνας, φτάνοντας μάλιστα να ταυτίζει το πρόσωπό του με αυτό του Ιησού Χριστού. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά της σημερινής συγκυρίας: πρόκειται για μια κατάσταση που διαρκεί εδώ και χρόνια, και εδώ και χρόνια θα έπρεπε να έχουν υπάρξει σαφείς αποστάσεις. Κι όμως, μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, ακούσαμε εκπροσώπους της κυβέρνησής μας να υποδέχονται τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βανς δηλώνοντας απερίφραστα: “Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες”. Αλλά ποιες αξίες εννοούμε; Τι ακριβώς μοιραζόμαστε με έναν τέτοιο τύπο, που έχει την έπαρση να θέλει να διδάξει θεολογία ακόμη και στον Πάπα Λέοντα; Τώρα αποκαλύφθηκε και αυτός ο άλλος κύριος, στην αληθινή του μορφή: ένας ακόμη “υποδεέστερος αγροίκος”.».