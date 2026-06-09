Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν οι συνέπειες από τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες το πρωί της Δευτέρας (8 Ιουνίου). Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία των Αρχών, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει πλέον στους 37, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 480. Την ίδια ώρα, οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό αγνοουμένων κάτω από τα ερείπια.

This incredible animation, known as the Earth Movement Visualization (GMV), shows something that we rarely get to see with our own eyes – the moment the Earth itself begins to move following a major earthquake.

The animation captures seismic waves generated by a powerful… pic.twitter.com/i4VwunF8hj — Kernow Weather Team (@KWTWeather) June 9, 2026

Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που πλήττει τη χώρα από το 1990 και έναν από τους πιο καταστροφικούς των τελευταίων πέντε δεκαετιών.

Το χρονικό και οι καταρρεύσεις στα σχολεία

Ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:37 χθες το πρωί (τοπική ώρα) με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή, περίπου 20-26 χιλιόμετρα ανοιχτά της επαρχίας Σαρανγκάνι, στο νησί Μιντανάο, και είχε εστιακό βάθος περίπου 34 χιλιόμετρα.

Η ισχυρή δόνηση, η οποία διήρκεσε περίπου 30 δευτερόλεπτα, προκάλεσε πανικό καθώς συνέπεσε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στην επαρχία Νταβάο ντελ Σουρ, τμήμα λυκείου κατέρρευσε, ενώ στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, κτήρια εμπορικών κέντρων και γνωστών αλυσίδων εστίασης υπέστησαν καθολική ή μερική κατάρρευση των προσόψεων και των ορόφων τους.

Χαρακτηριστικό του πανικού που επικράτησε αλλά και της σφοδρότητας που είχε ο σεισμός, είναι το βίντεο με μητέρα που προσπαθεί να προστατεύσει το μωρό της, την ώρα που το δυνατό ταρακούνημα την κάνει να χάνει την ισορροπία της. Δείτε το βίντεο:

Πάνω από 1.100 μετασεισμοί

Η γεωλογική υπηρεσία της χώρας (PHIVOLCS) κατέγραψε ένα πρωτοφανές μετασεισμικό μπαράζ, με περισσότερους από 1.100 μετασεισμούς, ο ισχυρότερος των οποίων άγγιξε τα 6,5 Ρίχτερ.

Αμέσως μετά την κύρια δόνηση, εκδόθηκε έκτακτη προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία προκάλεσε την εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τις παράκτιες ζώνες σε εννέα επαρχίες. Παράλληλα, αντίστοιχες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν για την Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ιαπωνία. Τελικά, καταγράφηκαν κύματα ύψους έως και 1,5 μέτρου σε ορισμένες ακτές των Φιλιππίνων, προτού ο συναγερμός λήξει μερικές ώρες αργότερα.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της σφοδρής δόνησης:

Σοβαρές καταστροφές στις υποδομές

Η κατάσταση στο Μιντανάο παραμένει κρίσιμη καθώς έχει καταγραφεί:

Κατάρρευση δικτύων υποδομών: Εκτεταμένες περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες.

Υγειονομική κρίση: Πολλά νοσοκομεία έχουν υποστεί δομικές ζημιές. Οι γιατροί αναγκάζονται να περιθάλπουν εκατοντάδες τραυματίες σε πρόχειρες σκηνές και υπαίθρια καταλύματα, καθώς οι ασθενείς και το προσωπικό φοβούνται να εισέλθουν στα κτίρια λόγω των συνεχών μετασεισμών.

Αποκλεισμοί δρόμων: Κατολισθήσεις και σοβαρές ρωγμές σε γέφυρες και οδικούς άξονες δυσχεραίνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων σε απομονωμένες κοινότητες.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάντο Μάρκος Τζούνιορ, έθεσε τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τον στρατό σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», δηλώνοντας: «Η εθνική κυβέρνηση κινητοποιείται άμεσα. Δεν θα αφήσουμε το Μιντανάο πίσω». Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν ήδη μεταφερθεί σε οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας.