Αρχαιολόγοι στο Ισραήλ έφεραν στο φως κατάλοιπα που συνδέονται με την Κολυμβήθρα του Σιλωάμ, όπου, κατά το Ευαγγέλιο, ο Ιησούς θεράπευσε έναν τυφλό.

Μία ανακάλυψη που συνδυάζει την ιστορία με τη Βίβλο έρχεται από την Ιερουσαλήμ. Αρχαιολόγοι της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ έφεραν στο φως τα κατάλοιπα ενός τεράστιου φράγματος και μιας λεκάνης, τα οποία φαίνεται να ανήκουν στην περίφημη Κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Σύμφωνα με το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί είναι το σημείο όπου ο Ιησούς θεράπευσε έναν τυφλό ζητιάνο, προσφέροντας ένα από τα πιο γνωστά του θαύματα.

Το φράγμα και οι διαστάσεις του

Το εύρημα χρονολογείται περίπου 2.800 χρόνια πριν, την περίοδο του Πρώτου Ναού, όταν βασίλευαν οι Ιωάς και Αμασίας του Ιούδα. Το φράγμα έχει εντυπωσιακές διαστάσεις: ύψος περίπου 12 μέτρων, πλάτος μεγαλύτερο από 8 και μήκος που ξεπερνά τα 20. Χωρίς αυτό το έργο, το νερό θα κατέληγε ανεξέλεγκτα στην κοιλάδα Κεδρών.

Η απάντηση στην κλιματική κρίση της αρχαιότητας

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Βάιζμαν, η κατασκευή συνδέεται με περιόδους ξηρασίας που εναλλάσσονταν με σφοδρές καταιγίδες. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έπρεπε να εξασφαλίσουν αποθέματα νερού και ταυτόχρονα να προστατευτούν από τις πλημμύρες.

Σύνδεση με το θαύμα του Ιησού

Η σημασία της ανακάλυψης είναι ιδιαίτερη, αφού ο τόπος αυτός συνδέεται με το θαύμα όπου ο Ιησούς θεράπευσε έναν τυφλό ζητιάνο, σύμφωνα με το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το γεγονός καθιστά την κολυμβήθρα ένα σημείο όπου η πίστη συναντά την αρχαιολογία.

Οι δηλώσεις των αρχαιολόγων

Ο διευθυντής της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, Ελί Εσκουσίδο, χαρακτήρισε το εύρημα «ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σημαντικά κατάλοιπα της περιόδου του Πρώτου Ναού». Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα για την ιστορική Ιερουσαλήμ.

Προηγούμενες ανασκαφές και νέα δεδομένα

Από το 2004 είχαν ήδη αποκαλυφθεί σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην κολυμβήθρα της εποχής του Δεύτερου Ναού. Η νέα ανακάλυψη, όμως, προσθέτει πολύτιμα στοιχεία για το πώς λειτουργούσε το σύστημα ύδρευσης της αρχαίας πόλης.

Ένας τόπος που εμπνέει ακόμη

Για τους πιστούς, η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ είναι σημείο πίστης και θαύματος. Για τους επιστήμονες, ένα μοναδικό παράδειγμα τεχνολογικής καινοτομίας της αρχαιότητας. Σε κάθε περίπτωση, η ανακάλυψη συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν.

Πηγή: Τimesofisrael