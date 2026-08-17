Βαρύς είναι ο απολογισμός από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Λάλα (Hurricane Lala) στη Χαβάη. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο πλέον έχει υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα, άφησε πίσω του εκτεταμένες καταστροφές, τεράστια προβλήματα στις υποδομές και τουλάχιστον έναν νεκρό, βυθίζοντας στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Το Μεγάλο Νησί δέχτηκε το ισχυρότερο πλήγμα, με τις κομητείες Χαβάη, Χονολουλού και Μάουι να μετρούν τις πληγές τους από τις σφοδρές πλημμύρες, τους ορμητικούς χειμάρρους και τις σαρωτικές κατολισθήσεις.

Διασώσεις σε ακραίες συνθήκες και θύματα

Η κατάσταση στο νότιο τμήμα του Μεγάλου Νησιού χαρακτηρίζεται δραματική. Σύμφωνα με την ενημέρωση του κυβερνήτη της Πολιτείας, Τζος Γκριν, τουλάχιστον 100 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν σοβαρότατες υλικές ζημιές, με πολλά σπίτια να παρασύρονται κυριολεκτικά από τα λασπόνερα. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα διασώθηκε ενώ είχε σκαρφαλώσει σε δέντρο, καθώς το σπίτι της διαλύθηκε από τα ορμητικά νερά.

Αναφορικά με τις ανθρώπινες απώλειες: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες καταγράφηκαν σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο ερευνάται αν συνδέεται άμεσα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, εντοπίστηκε μια σορός κοντά σε ρέμα στο νησί Οάχου (Oahu), με τις Αρχές να εξετάζουν αν ο θάνατος οφείλεται στην κακοκαιρία.

Χωρίς ρεύμα 219.000 καταναλωτές

Οι ριπές των θυελλωδών ανέμων προκάλεσαν την πτώση δέντρων πάνω στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περισσότερα από 219.000 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ακόμη και νοσοκομεία χωρίς ρεύμα σε όλη την Πολιτεία. Η κομητεία της Χονολουλού συγκεντρώνει τα περισσότερα προβλήματα, με τις εταιρείες ηλεκτρισμού να προειδοποιούν για πολύωρες διακοπές.

Σοβαρά είναι τα προβλήματα και στις μετακινήσεις. Ορμητικοί χείμαρροι κατέστρεψαν γέφυρες, αποκόπτοντας ολόκληρες κοινότητες και δυσχεραίνοντας το έργο των διασωστών. Στις αερομεταφορές επικράτησε χάος, καθώς πάνω από 190 πτήσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν. Τα αεροδρόμια Hilo και Kona χρειάστηκε να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους, ωστόσο πλέον έχουν ανοίξει ξανά.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), το Μεγάλο Νησί δέχτηκε «άμεσο πλήγμα» από το σύστημα ως τυφώνα Κατηγορίας 1, αν και το «μάτι» του κυκλώνα παρέμεινε ανοιχτά του ωκεανού.

Σε μετεωρολογικό σταθμό στην κορυφή του Mauna Kea καταγράφηκαν ριπές ανέμου που άγγιξαν τα 140 μίλια/ώρα. Στα χαμηλότερα υψόμετρα οι άνεμοι έφτασαν τα 70 έως 80 μίλια/ώρα.

Από την Παρασκευή (14/8), ορισμένες περιοχές, όπως το Laupahoehoe, δέχτηκαν πάνω από 33 ίντσες βροχής.

Εν όψει της κακοκαιρίας, ο κυβερνήτης Τζος Γκριν είχε κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απελευθερώνοντας άμεσα κονδύλια ύψους 100 εκατ. δολαρίων. Για τις διασώσεις επιστρατεύθηκαν περίπου 180 μέλη της Εθνοφρουράς της Χαβάης και ειδικά οχήματα υψηλής βατότητας.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Λόρεν Μπις δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Μέχρι στιγμής, η Πολιτεία δεν έχει αιτηθεί επίσημη ομοσπονδιακή συνδρομή, ωστόσο η αμερικανική Ακτοφυλακή επιχειρεί ήδη στην περιοχή έπειτα από αίτημα της τοπικής Πυροσβεστικής.

Οι Αρχές του εξωτικού προορισμού απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους πολίτες και τους χιλιάδες επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μείνουν μακριά από τις παραλίες. Τεράστιες ποσότητες λάσπης, συντριμμιών και απορριμμάτων έχουν καταλήξει στον ωκεανό, καθιστώντας τα παράκτια ύδατα μολυσμένα, ενώ τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα εγκυμονούν θανάσιμους κινδύνους για τους κολυμβητές.