Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η Μιανμάρ έπειτα από το σεισμό που σημειώθηκε την Παρασκευή, 28 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω του χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Πρόκειται για την ισχυρότερη δόνηση που έχει σημειωθεί στην περιοχή εδώ και δεκαετίες. Η έντασή της ήταν τέτοια, που επηρεάστηκε σοβαρά ακόμα και η γειτονική Ταϊλάνδη.

Όπου και αν στρέψει κανείς το βλέμμα του, η καταστροφή είναι βιβλικών διαστάσεων. Στην περιοχή Μανταλέι, που ήταν και το επίκεντρο του σεισμού, οι δρόμοι έχουν «ανοίξει» στη μέση. Χιλιάδες κτήρια, από νοσοκομεία και σχολεία μέχρι επιχειρήσεις και κατοικίες, έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές και παρατεταμένες. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους πολίτες ζωντανούς ή νεκρούς. Σε μια μαιευτική κλινική της περιοχής, οι διασώστες σκάβουν με τα χέρια, με την ελπίδα πως θα μπορέσουν να σώσουν τα νεογέννητα που έχουν παγιδευτεί.

Όμως, οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Μιανμάρ παρεμποδίζονται από τις κατεστραμμένες υποδομές και τους κατεστραμμένους δρόμους, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο 29 Μαρτίου, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA). Ο σεισμός 7,7 βαθμών που έπληξε τη χώρα κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένων κεντρικών δρόμων και γεφυρών, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές, προσθέτει η ανακοίνωση.

Ώρα με την ώρα, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται. Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση της χούντας που βρίσκεται στην εξουσία, ο απολογισμός από το σεισμό έχει πλέον ανέλθει σε 1.644 νεκρούς και 3.408 τραυματίες. Τουλάχιστον 139 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παράλληλα, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, 42 τραυματίστηκαν και 78 θεωρούνται αγνοούμενοι στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

Κτήρια σε πέντε από τις πόλεις και κωμοπόλεις της Μιανμάρ έχουν καταρρεύσει. Μαζί με αυτά, υποχώρησε και μια σιδηροδρομική γέφυρα, αλλά και μια οδική γέφυρα στον αυτοκινητόδρομο Γιάνγκον-Μανταλέι. Ένα φράγμα έσπασε, επίσης.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου Ναϊπιτάου, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, κατέρρευσε που σημαίνει ότι οι διάδρομοι προσγείωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μετέδωσε το SkyNews. Το φως της δημοσιότητας είδε μια δορυφορική φωτογραφία που επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ.

Η κυβερνώσα στρατιωτική χούντα δήλωσε ότι έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Σανγκάινγκ , στο Μανταλέι, στη Μάγκγουει, στη βορειοανατολική πολιτεία Σαν, στο Ναϊπιτάου και στην περιοχή Μπάγκο.

«Η κυβέρνηση διέταξε την ταχεία διερεύνηση των ζημιών σε αυτές τις περιοχές», πρόσθεσε η χούντα σε ανακοίνωσή της. «Θα πραγματοποιήσουμε άμεσα επιχειρήσεις βοήθειας. Θα εργαστούμε επίσης για την παροχή της απαραίτητης “ανακούφισης” από τις καταστροφές και ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι οι προσπάθειές του να φτάσει σε πληγείσες περιοχές γίνονται πιο δύσκολες λόγω των κατεστραμμένων γραμμών ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, οι προσπάθειες αναζήτησης συνεχίστηκαν το πρωί του Σαββάτου στην Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, καθώς ο κυβερνήτης της πόλης, Τσαντχάρτ Σιττιπούντ, δήλωσε ότι πιστεύεται πως άνθρωποι βρίσκονται ζωντανοί στα συντρίμμια τριών εργοταξίων, συμπεριλαμβανομένου ενός όπου κατέρρευσε ένας ουρανοξύστης υπό κατασκευή.

Τα περισσότερα δρομολόγια του μετρό και των ελαφρών σιδηροδρόμων της πόλης επανήλθαν στην κανονική τους λειτουργία το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τους διαχειριστές τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι παρέχει 2,5 εκατ. ευρώ σε ένα πρώτο πακέτο βοήθειας έκτακτης ανάγκης και αξιολογεί τις ανάγκες επί τόπου, προκειμένου να κινητοποιήσει περαιτέρω βοήθεια από το μπλοκ.

«Η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα στους ανθρώπους στη Μιανμάρ και στην ευρύτερη περιοχή που υπομένουν τα επακόλουθα αυτού του ισχυρού σεισμού. Όπως και σε προηγούμενες καταστροφές, η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, Χατζά Λαμπίμπ, όπως μετέδωσε ο Guardian.

The streets of Mandalay, Myanmar, in the aftermath of the earthquake. pic.twitter.com/jD17zwPFkQ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει, πάντως, το γεγονός ότι η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συνεχίζει να βομβαρδίζει περιοχές της χώρας, η οποία είναι σε πόλεμο, παρά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε και έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.600 ανθρώπους.

Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει τις επιθέσεις ως «απόλυτα αδιανόητες και απαράδεκτες». Ο Ειδικός Εισηγητής Τομ Άντριους δήλωσε στο BBC: είναι «απίστευτο» το γεγονός ότι ο στρατός συνεχίζει να «ρίχνει βόμβες ενώ προσπαθείς να διασώσεις ανθρώπους» μετά το σεισμό. Κάλεσε το στρατιωτικό καθεστώς, το οποίο κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα, σχεδόν πριν από τέσσερα χρόνια, να σταματήσει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. «Όποιος έχει επιρροή στο στρατό πρέπει να αυξήσει την πίεση και να καταστήσει πολύ σαφές ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό», είπε.

The earthquake was terrifying, but what’s even more terrifying were the military junta’s airstrikes. People couldn’t even step outside their buildings, fearing the jets overhead.#MyanmarEarthquake #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/Fiz3Ff497K

— muffin (@iamhoneymuffin) March 29, 2025