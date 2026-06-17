Σκηνές τρόμου εκτυλίχτηκαν στην πόλη Χαέν (Jaen) της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, όταν μια ξαφνική και εξαιρετικά βίαιη καταιγίδα συνοδευόμενη από χαλαζόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, παρασύροντας πεζούς και οχήματα. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο κύμα καλοκαιρινών καταιγίδων που πλήττει τη χώρα για το 2026, αφήνοντας άναυδους κατοίκους και τουρίστες που λίγες ώρες νωρίτερα απολάμβαναν τον ήλιο.

Το φαινόμενο ξέσπασε γύρω στις 20:00 της Τρίτης (16/6) και, παρόλο που διήρκεσε μόλις 20 λεπτά, προκάλεσε χάος. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet αναβάθμισε εσπευσμένα το επίπεδο κινδύνου σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς η ένταση της βροχής ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό AMETSE, καταγράφηκαν 32 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα μόνο τέταρτο, ενώ συνολικά έπεσαν 50 χιλιοστά νερού σε μία ώρα.

Σκηνές πανικού στους δρόμους και σε πάρκινγκ

Η τρομακτική ποσότητα νερού προκάλεσε άμεση κατάρρευση του αποχετευτικού δικτύου της πόλης, με αποτέλεσμα τα νερά να αναβλύζουν βίαια από τους υπονόμους, ξηλώνοντας ακόμη και κυβόλιθους από τα πεζοδρόμια.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια καθώς τα ορμητικά νερά τούς έριχναν στο έδαφος. Σε ένα σοκαριστικό στιγμιότυπο μεταξύ των οδών Calle Doctor Civera και San Clemente, ένας άνδρας παρασύρεται από το ρεύμα, ενώ ένας άλλος καταγράφηκε να επιπλέει στη μέση του δρόμου δίπλα σε πλημμυρισμένα οχήματα.

Σε ένα κεντρικό πάρκινγκ επικράτησε πανικός, καθώς οι χείμαρροι εισέβαλαν στο γκαράζ, με τη στάθμη του νερού να φτάνει μέχρι την οροφή, βυθίζοντας ολοκληρωτικά δεκάδες αυτοκίνητα.

Οι παραδοσιακές καφετέριες και τα μπαρ, που λίγο πριν ήταν γεμάτα κόσμο, μετατράπηκαν σε ζώνες υψηλού κινδύνου, με τα τραπεζοκαθίσματα να επιπλέουν ανάμεσα σε κάδους απορριμμάτων.

Σε κατάσταση επιφυλακής οι Αρχές

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κυριολεκτικά κατακλύστηκαν από κλήσεις, δεχόμενες τουλάχιστον 110 ειδοποιήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια και γκαράζ. Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και δίνοντας οδηγία στους οδηγούς να εγκαταλείψουν αμέσως τα οχήματά τους εάν το νερό ξεπεράσει το ύψος των αξόνων των τροχών.

Παρά το μέγεθος της καταστροφής και τις εικόνες απόλυτου πανικού, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή εκτεταμένες δομικές ζημιές σε κτήρια.

Αυτή την ώρα, οι κίτρινες προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα παραμένουν ενεργές σε όλη την επαρχία της Χαέν και επεκτείνονται κατά μήκος της κοιλάδας του Γουαδαλκιβίρ (μέσω της Κόρδοβα και της Σεβίλλης), φτάνοντας μέχρι τη Γρανάδα και τη Σαραγόσα στα βορειοανατολικά.

Παράλληλα, πορτοκαλί συναγερμός βρίσκεται σε ισχύ στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, στη Γαλικία και γύρω από την Πονφεράδα στη Λεόν, όπου η δραστηριότητα των καταιγίδων ενέχει ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι το νέο αυτό πλήγμα έρχεται μόλις έναν μήνα μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή της Μούρθια. Εκεί, οι κάτοικοι στη Λα Μάνγκα είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με το εντυπωσιακό, αλλά επικίνδυνο φαινόμενο των θαλάσσιων σιφώνων (manga marina), οι οποίοι σχημάτισαν τεράστιες περιστρεφόμενες στήλες αέρα πάνω από το νερό, προκαλώντας σφοδρούς ανέμους και κατακλυσμιαίες βροχές.