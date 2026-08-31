Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Γκραν Κάνιον των Ηνωμένων Πολιτειών, στον απόηχο των σφοδρών, ξαφνικών πλημμυρών που έπληξαν το Σάββατο, 29 Αυγούστου, το Bright Angel Canyon και την περιοχή του Phantom Ranch. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής κάνει λόγο για τουλάχιστον 62 διασωθέντες, ωστόσο η αγωνία κορυφώνεται καθώς περισσότεροι από 20 άνθρωποι αγνοούνται ή δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ (NPS) έχει σημάνει συναγερμό, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Οι ομάδες του Εθνικού Πάρκου, σε στενό συντονισμό με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα, επιχειρούν αδιάκοπα προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν ποιοι ακριβώς βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της κακοκαιρίας.

Οι Αρχές αναζητούν εναγωνίως πληροφορίες για πεζοπόρους και κατασκηνωτές που βρίσκονταν στο εσωτερικό του φαραγγιού, σε όσους είχαν κάνει κρατήσεις στις πληγείσες κατασκηνώσεις, καθώς και σε όσους κινούνταν κατά μήκος του Bright Angel Creek. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται κομβικά σημεία, όπως το μονοπάτι North Kaibab (από την αφετηρία του έως το Phantom Ranch), το Bright Angel Campground, αλλά και η περιοχή βόρεια του Phantom Ranch, γνωστή ως «the Box».

Μέχρι την Κυριακή, οι διασώστες είχαν καταφέρει να απομακρύνουν με ασφάλεια τουλάχιστον 62 άτομα, χωρίς ευτυχώς να έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, ενώ νέες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού έχουν δρομολογηθεί για περιοχές όπως το Cottonwood Campground.

Ολοκληρωτική καταστροφή υποδομών

Η μανία της φύσης άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές, μεταβάλλοντας ριζικά το τοπίο στο Bright Angel Canyon. Το δημοφιλέστερο μονοπάτι της περιοχής, το Bright Angel Trail, έχει υποστεί βαρύτατο πλήγμα.

Όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων: «Σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες που διέσχιζαν το Bright Angel Creek καταστράφηκαν, εξαλείφοντας τη δυνατότητα των πεζοπόρων να περάσουν στην απέναντι όχθη». Παράλληλα, σύμφωνα με το Associated Press, τα ορμητικά νερά άνοιξαν την κοίτη του ρέματος σε τέτοιο βαθμό, δημιουργώντας νέα, εξαιρετικά επικίνδυνα και ορμητικά σημεία.

Τον εφιάλτη που έζησαν οι επισκέπτες περιέγραψε στο δίκτυο CNN ο Ντέιβιντ Γκρέγκορι, ο οποίος έκανε πεζοπορία με την ομάδα του όταν εκδηλώθηκε το φαινόμενο: «Συνειδητοποιήσαμε ότι το ρέμα κοντά στην κατασκήνωση ήταν μαύρο από τα φερτά υλικά και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα». Ο ίδιος και η παρέα του κατάφεραν να διασωθούν μέσω αέρος με ελικόπτερο και να μεταφερθούν αρχικά σε ένα τοπικό λύκειο, προτού τους παρασχεθεί κατάλυμα για τη νύχτα.

Φόβοι για νέα φαινόμενα

Το σκηνικό του καιρού, ωστόσο, παραμένει άκρως απειλητικό. Οι διαδοχικές καταιγίδες του Σαββάτου έριξαν περίπου 25 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα μετατοπίστηκαν στο βόρειο τμήμα του φαραγγιού, με την ένταση να αγγίζει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τη μία ίντσα βροχής ανά ώρα.

Με τον κίνδυνο νέων καταιγίδων να είναι ορατός, οι Αρχές βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Οι δασοφύλακες προειδοποιούν αυστηρά τους πολίτες ότι η συνέχιση των βροχοπτώσεων αυξάνει δραματικά τις πιθανότητες για νέες ξαφνικές πλημμύρες, κατολισθήσεις βράχων και ροές φερτών υλικών, φαινόμενα που μεταβάλλουν συνεχώς και απροειδοποίητα τη μορφολογία και την ασφάλεια των μονοπατιών.