Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την επιτήρηση της πυρηνικής ενέργειας δήλωσε σήμερα πως ο κατεχόμενος από τη Ρωσία πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που είχε απομείνει, με αποτέλεσμα οι γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης να αρχίσουν να τροφοδοτούν κρίσιμης σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ – IAEA) ανέφερε στο X ότι, σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, η βλάβη εντοπίστηκε στη βόρεια όχθη του ποταμού Δνείπερου και οι τεχνικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας.

The IAEA has been informed that the 330 kV Ferosplavna-1 power line at the Zaporizhzhya NPP – the plant’s only remaining off-site power line – was disconnected at 00:44 local time today resulting in a new loss of off-site power. The location of the damage to the line was… pic.twitter.com/U5WemCPB0b — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 20, 2026

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, που διαθέτει έξι αντιδραστήρες, κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής τους στην Ουκρανία το 2022, και από τότε κάθε πλευρά κατηγορεί συχνά την άλλη για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.