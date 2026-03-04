Ο Οργανισμός Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό ασφαλείας, που σημειώθηκε 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μία από τις πλέον νευραλγικές θαλάσσιες οδούς της περιοχής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο πλοίαρχος εμπορικού πλοίου, κατήγγειλε ότι το σκάφος επλήγη από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στη μεταλλική επένδυση (γάστρα). Παρά την πρόσκρουση, δεν αναφέρθηκε πυρκαγιά ούτε εισροή υδάτων, ενώ το πλήρωμα παραμένει ασφαλές.

Οι αρμόδιες Aρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ έχουν εκδοθεί συστάσεις προς τα διερχόμενα πλοία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Η περιοχή του Κόλπου του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, γεγονός που καθιστά κάθε περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό υπό το πρίσμα της περιφερειακής ασφάλειας.