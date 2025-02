Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, από το Κίεβο νέα εκταμίευση βοήθειας, ύψους 3,5 δις ευρώ, ενώ τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι αποφασισμένος να αναγκάσει την Ουκρανία σε συνθηκολόγηση.

«Ο Πούτιν προσπαθεί περισσότερο από ποτέ να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο επί του πεδίου. Στόχος του παραμένει η συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Και τότε ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί μετά. Γιατί έχει ήδη ξαναγίνει. Δεν διακυβεύεται μόνο η μοίρα της Ουκρανίας. Είναι και το πεπρωμένο της Ευρώπης», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής στο Κίεβο, με αφορμή την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «πρώτη προτεραιότητά μας παραμένει η ενίσχυση της αντίστασης της Ουκρανίας», σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της έχουν παράσχει βοήθεια ύψους 134 δισεκ. ευρώ – «το μεγαλύτερο ποσό από οποιονδήποτε άλλον», είπε. «Χάρη στο Μέσο Διευκόλυνσης για την Ουκρανία (Ukraine Facility) και το δάνειο των G7, κλείσαμε το δημοσιονομικό κενό της Ουκρανίας για ολόκληρο το έτος 2025», σημείωσε.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι μια νέα εκταμίευση, ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία θα αποδεσμευτεί το Μάρτιο. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να επιταχύνουμε την άμεση παράδοση όπλων και πυρομαχικών και αυτό θα είναι το επίκεντρο των προσπαθειών τις επόμενες εβδομάδες. Όπως είπε, στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συγκαλεί ο Πρόεδρός του, Αντόνιο Κόστα, στις 6 Μαρτίου, θα παρουσιάσει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή μας παραγωγή όπλων και τις αμυντικές δυνατότητες». Από το σχέδιο αυτό, είπε, θα ωφεληθεί και η Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή έχει ετοιμάσει ένα φιλόδοξο πακέτο για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ουκρανία και στην ΕΕ. Όπως είπε, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, θα ενσωματωθούν πλήρως με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Επιπλέον, πρόσθεσε, «θα εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ουκρανίας, εκ των οποίων το 80% βρίσκεται κοντά σε κράτη μέλη της ΕΕ», κάτι το οποίο θα δημιουργήσει έσοδα για την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για να τιμήσουν την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής και να επαναδιατυπώσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, πολλοί ξένοι ηγέτες έφτασαν σήμερα στο Κίεβο. Πέρα από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Ουκρανία βρίσκονται και: ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, οι ηγέτες των βαλτικών και των σκανδιναβικών χωρών, καθώς και της Ισπανίας.

Ειδική ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου, ενώ νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανακοινώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Συνολικά, στη σημερινή σύνοδο συμμετείχαν 13 ηγέτες επί τόπου και 24 μέσω τηλεδιάσκεψης, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, Ουκρανία και ΗΠΑ βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία που θα δίνει στην Ουάσιγκτον πρόσβαση στα ουκρανικά ορυκτά. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κυβέρνηση, αναφερόμενη στο θέμα αυτό, που βρισκόταν στο επίκεντρο των εντάσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το Κίεβο και η Ουάσιγκτον διαπραγματεύονται την πρόσβαση των ΗΠΑ στον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα την προστασία. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

Η ουκρανική και η αμερικανική ομάδα βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη συμφωνία για τα ορυκτά, ανέφερε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «X» η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Όλχα Στεφανίσινα. Οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ εποικοδομητικές, με σχεδόν όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες να έχουν οριστικοποιηθεί, διαβεβαίωσε.

Ukrainian and U.S. teams are in the final stages of negotiations regarding the minerals agreement. The negotiations have been very constructive, with nearly all key details finalized. We are committed to completing this swiftly to proceed with its signature. We hope both US and…

— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) February 24, 2025