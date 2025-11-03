Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προσφέρουν άμεση ανθρωπιστική βοήθεια στον κουβανικό λαό που επλήγη από τον τυφώνα «Μελίσα».

Το αμερικανικό υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση για ανθρωπιστική υποστήριξη προς την Κούβα — παρόμοια με αυτές που έχουν δοθεί σε γειτονικές χώρες της Καραϊβικής — και τονίζει πως η βοήθεια μπορεί να διανεμηθεί άμεσα είτε από τις ΗΠΑ είτε μέσω τοπικών εταίρων.

«Μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσα στην ανατολική Κούβα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ στέκεται δίπλα στον γενναίο κουβανικό λαό που συνεχίζει να παλεύει για τις βασικές του ανάγκες», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Παρότι η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμα αποτιμηθεί, ο Μελίσα — με ανέμους που έφτασαν τα 185 mph (περίπου 298 km/h) κατά την προσέγγιση — προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε κατοικίες, δρόμους και δέντρα στην Κούβα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συντονίζουν μαζί με την Καθολική Εκκλησία τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων απευθείας στους κατοίκους της ανατολικής Κούβας που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή του τυφώνα Μελίσα», ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ το Γραφείο Υποθέσεων Δυτικού Ημισφαιρίου.

Ένας εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει λάβει επίσημο αίτημα ομοσπονδιακής βοήθειας από την Κούβα.

Παρά τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας, το αμερικανικό Δίκαιο επιτρέπει εξαιρέσεις για ιδιωτικές δωρεές τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ανθρωπιστικών αγαθών προς την Κούβα, καθώς και για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών.

«Ενθαρρύνουμε όσους επιθυμούν να στηρίξουν τον κουβανικό λαό άμεσα, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, εάν προκύψουν προβλήματα», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Τζαμάικα: Σε 28 νεκρούς ανήλθαν τα θύματα του τυφώνα

Ο τυφώνας Μελίσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων στην Τζαμάικα, εκεί όπου έφτασε στην ξηρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικας με βαθιά λύπη επιβεβαιώνει τον θάνατο 28 ανθρώπων, ο οποίος οφείλεται στο πέρασμα του τυφώνα Μελίσα», έγραψε ο πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί. “Άλλες πληροφορίες για πιθανά θύματα είναι ακόμη στη διαδικασία της επαλήθευσης”, πρόσθεσε.

Συνολικά, ο τυφώνας Μελίσα, ο οποίος κατέστρεψε μεγάλα τμήματα της Τζαμάικας και πλημμύρισε την Αϊτή και την Κούβα, άφησε πίσω του σχεδόν 60 νεκρούς κατά το πέρασμά του από την Καραϊβική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Απέναντι στο μέγεθος των ζημιών στη δυτική Τζαμάικα, «ο Γενικός Γραμματέας (των Ηνωμένων Εθνών) υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς βοήθειας», αναφέρει σήμερα ανακοίνωση του εκπροσώπου του.

«Ζητεί τη συγκέντρωση μαζικών πόρων για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα», προστίθεται.

Το Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΟΗΕ (CERF) έχει διαθέσει 4 εκατομμύρια δολάρια (3,4 εκατομμύρια ευρώ) ώστε «οι υπηρεσίες του και οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεται να ενισχύσουν γρήγορα τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις» στο νησί της Καραϊβικής, τονίζεται.

Ο τυφώνας Μελίσα, που έγινε πιο καταστροφικός λόγω της κλιματικής αλλαγής, ήταν ο ισχυρότερος που έφτασε στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, όταν έπληξε την Τζαμάικα την Τρίτη 28/10 ως τυφώνας κατηγορίας 5, ο υψηλότερος στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που άγγιξαν σχεδόν τα 300 χλμ. την ώρα.

με πληροφορίες από: Reuters