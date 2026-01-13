Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα 12/1, στην ανατολική Βολιβία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι, όταν μίνι μπας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το όχημα οδηγούσε ανήλικος ηλικίας μόλις 13 έως 14 ετών.

«Μέχρι στιγμής έχουμε καταγράψει 11 θανάτους», δήλωσε σε βολιβιανό τηλεοπτικό δίκτυο ο αστυνομικός Μιγκέλ Λίπε, ο οποίος έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τέσσερις ανήλικοι και επτά ενήλικοι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο έφηβος οδηγός ηλικίας 13–14 ετών έχασε τη ζωή του μαζί με άλλους επτά ενηλίκους και τέσσερα παιδιά, και επιβεβαιώνει ότι κάποιοι από τους επιβάτες φέρονται να ήταν σε κατάσταση μέθης πριν το τραγικό γεγονός.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο κοντά στο χωριό Πουέρτο Κιχάρο, στον νομό Σάντα Κρους, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη Βραζιλία. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ανέφερε ότι ορισμένοι από τους επιβάτες βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας που επέστρεφαν σπίτι τους ύστερα από ένα πάρτι γενεθλίων για τα 15 χρόνια ενός παιδιού όταν σημειώθηκε το δυστύχημα, με το μινι μπας να πέφτει επάνω σε ένα δέντρο.

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα στη Βολιβία. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στους δρόμους, κυρίως λόγω ανθρώπινου λάθους και τεχνικών βλαβών στα οχήματα.

Με πληροφορίες από: Prensa Libre