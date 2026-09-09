Οι καλλιέργειες κόκας αυξήθηκαν κατά 7% στη Βολιβία το 2025, ιδίως σε προπύργιο του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες, όπου επιχειρήσεις για την καταστροφή τους απέτυχαν, ανέφερε χθες Τρίτη υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η επιφάνεια των φυτειών κόκας στο κράτος των Άνδεων έφτασε το 2025 τα «364.000 στρέμματα», στοιχείο που «αντιπροσωπεύει εθνική αύξηση 7%» μέσα σε έναν χρόνο, ανέφερε η Μόνικα Μεντόσα, η αντιπρόσωπος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (ONUDC στα γαλλικά, UNODC στα αγγλικά) στη χώρα.

Οι αριθμοί αυτοί καλύπτουν τους τελευταίους δέκα μήνες της θητείας του σοσιαλιστή προέδρου Λουίς Άρσε (2020-2025) και την αρχή της θητείας του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Νοέμβριο.

Η μεγαλύτερη εξάπλωση καταγράφτηκε στον νομό Κοτσαμπάμπα (22%), στο κεντρικό τμήμα της Βολιβίας, όπου είναι πλέον συγκεντρωμένες σχεδόν οι μισές καλλιέργειες κόκας.

«Δεν διεξάγεται αληθινός αγώνας εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών» στην περιοχή αυτή, έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γκλόρια Ατσά, ερευνήτρια ειδικευμένη στις πολιτικές ως προς τα ναρκωτικά.

Από τα χρόνια που βρισκόταν στην εξουσία ο πρόεδρος Μοράλες (2006-2019), το κράτος δεν έχει «πρόσβαση» εκεί, εξαιτίας των πιέσεων που ασκούν στην κυβέρνηση οι κοκαλέρος, οι καλλιεργητές κόκας –ο Μοράλες ήταν και ο ίδιος κοκαλέρο και αγροτοσυνδικαλιστής ηγέτης–, εξήγησε.

Η πρόσβαση στην περιοχή έχει περιοριστεί ακόμη περισσότερο στο μεταξύ.

Τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια, ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος παραμένει στον τομέα αυτόν για να αποφύγει την εκτέλεση δύο ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί σε βάρος του, για εμπορία ανήλικης και υπόθαλψη ένοπλης ανταρσίας — κατηγορίες που απορρίπτει. Αυτόχθονες αγρότες έχουν σχηματίσει φρουρά που τον προστατεύει, πολιτοφυλακή που εμποδίζει οποιαδήποτε αστυνομική επέμβαση.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του ONUDC, το 2025 καταστράφηκαν μόλις 27.000 στρέμματα καλλιεργειών κόκας. Τα τρία προηγούμενα χρόνια, ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε τουλάχιστον 100.000 στρέμματα.

Η μάσηση φρέσκων φύλλων κόκας είναι νόμιμη και εθιμική, μέρος προαιώνιας παράδοσης στη Βολιβία. Ωστόσο, η χώρα κατατάσσεται επίσης στην τρίτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης –παράνομης ουσίας, με βάση τα φύλλα κόκας– μετά την Κολομβία και το Περού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τους τελευταίους μήνες, η διακίνηση ναρκωτικών συνδέθηκε με κύμα βίας άνευ προηγουμένου στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Στην περιοχή αυτή φέρονται να διεκδικούν τον έλεγχο διαδρόμων της διακίνησης κοκαΐνης δυο βραζιλιάνικες συμμορίες, η «Πρώτη Διοίκηση της Πρωτεύουσας» (Primeiro Comando da Capital, PCC) και η «Κόκκινη Διοίκηση» (Comando Vermelho, CV), που έχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές» οργανώσεις από τις ΗΠΑ.