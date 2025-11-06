Η βολιβιανή δικαιοσύνη ακύρωσε την ποινή των δέκα ετών κάθειρξης που είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο Τζανίνε Άνιες, η οποία κατηγορούνταν ότι είχε διαπράξει «πραξικόπημα» το 2019 εναντίον του προκατόχου της Έβο Μοράλες, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας των Άνδεων, ο Ρομέρ Σαουσέδο.

Η Τζανίνε Άνιες καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2022, σχεδόν τρία χρόνια αφού ανέλαβε τη διακυβέρνηση μετά την παραίτηση του Έβο Μοράλες τον Νοέμβριο του 2019, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις και ταραχές και κατόπιν την εγκατάλειψή του από τον στρατό και την αστυνομία.

Η πρώην μεταβατική πρόεδρος, ως τότε γερουσιάστρια της δεξιάς, κατηγορήθηκε από υποστηρικτές του Μοράλες πως ενορχήστρωσε την παράνομη ανατροπή του.

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (…) 10 χρόνων» κάθειρξης, είπε στον Τύπο ο Σαουσέδο, συμπληρώνοντας η πρώην πρόεδρος επρόκειτο να αφεθεί ελεύθερη εντός της ημέρας.

Πρόσθεσε ότι για την υπόθεση αυτή θα διενεργηθεί πλέον διαδικασία «απόδοσης ευθυνών» σε πρώην λειτουργούς, για την οποία απαιτείται προηγουμένως έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπήρξαν «παραβιάσεις της εννόμου τάξεως σε ισχύ και των δικαιωμάτων» της πρώην αρχηγού του κράτους στην πρωτόδικη διαδικασία σε βάρος της.

Η 58χρονη Τζανίνε Άνιες ανέφερε προχθές Τρίτη μέσω X ότι «ουδέποτε μετάνιωσα για το ότι υπηρέτησα την πατρίδα μου όταν με χρειάστηκε», προσθέτοντας πως «οι δύσκολες αποφάσεις έχουν τίμημα».

Estos casi 5 años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción. Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio. Aprendí que la… pic.twitter.com/on81Y0xBLo — Jeanine Añez Chávez (@JeanineAnez) November 4, 2025

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμενόταν να διαβιβαστεί σε δικαστή στην πρωτεύουσα Λα Πας ενόψει της αποφυλάκισής της. Η πρώην πρόεδρος είχε τεθεί υπό κράτηση το 2021.

Ανέλαβε την εξουσία έπειτα από εκτεταμένες διαδηλώσεις και ταραχές με φόντο τις καταγγελίες της δεξιάς που κατηγορούσε τον Έβο Μοράλες για απάτη και νοθεία ώστε να παραμείνει στην εξουσία ως το 2025.

Η ακύρωση της καταδίκης της έγινε γνωστή καθώς το κοινοβούλιο, στο οποίο πλέον κυριαρχούν κόμματα της δεξιάς μετά τις φετινές εκλογές, ενδέχεται – σύμφωνα με οργανώσεις θυμάτων – να φρενάρει ή να βάλει στο αρχείο ενδεχόμενες νέες διώξεις για τους θανάτους τουλάχιστον 35 διαδηλωτών επί προεδρίας της Άνιες.

Ο γερουσιαστής Μπράνκο Μαρίνκοβιτς, άλλοτε υπουργός της Τζανίνε Άνιες, εξήρε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κρίνοντας ότι η επικείμενη αποφυλάκισή της «συμβολίζει το τέλος περιόδου καταχρήσεων».

Recibimos con esperanza la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, injustamente encarcelada por caprichos políticos. El MAS se fue y su liberación simboliza el fin de una etapa de abuso y el inicio de otra en la que la justicia debe volver a servir a la verdad, no al poder.… — Branko Marinkovic (@BrankoSCZ) November 5, 2025

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Α.Α.