Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Τετάρτη στη Λα Πας, ζητώντας για άλλη μια φορά την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου της Βολιβίας, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης προκειμένου να καταστείλει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν πριν από πέντε εβδομάδες.

«Τι θέλουμε; Παραίτηση!», φώναζαν αγρότες, εργάτες, μεταλλωρύχοι και εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Λα Πας.

Οι διαδηλωτές απορρίπτουν τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί ο Ροδρίγο Πας, η άνοδος του οποίου στην εξουσία τον Νοέμβριο έβαλε τέλος σε 20 χρόνια διακυβέρνησης της Βολιβίας από σοσιαλιστικές κυβερνήσεις υπό τον Έβο Μοράλες (2006-2019) και τον Λουίς Άρσε (2020-2025). Επικρίνουν τον κεντροδεξιό πρόεδρο ότι δεν κατάφερε, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά, να βγάλει τη χώρα από τη δίνη της χειρότερης οικονομικής κρίσης εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

«Κάποιοι θέλουν να ξεπουλήσουν, να καταστρέψουν τη χώρα. Ως γνήσιοι Βολιβιανοί, δεν θα τους αφήσουμε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Όμαρ Χάνκο, ένας 44χρονος μεταλλωρύχος από την περιοχή Ορούρο στη νότια Βολιβία.

Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να φθάσουν στην κεντρική πλατεία της Λα Πας, όπου βρίσκεται η έδρα της κυβέρνησης, αλλά τους απώθησε η αστυνομία με χρήση δακρυγόνων.

Τη Δευτέρα, ο Βολιβιανός πρόεδρος καταδίκασε τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ισχυριζόμενος ότι υποκινήθηκαν από «ναρκοτρομοκράτες». Ακολούθως, επικύρωσε νόμο που του δίνει τη δυνατότητα επιβολής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Με το μέτρο αυτό θα περιόριζε τις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις, ενώ θα μπορούσε να κινητοποιήσει τον στρατό για να απομακρύνει τα δεκάδες οδοφράγματα που έχουν παραλύσει την κυκλοφορία σε αρκετές πόλεις της χώρας.

Στη Λα Πας και στη γειτονική πόλη Ελ Άλτο, οι ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων γίνονται ολοένα και περισσότερες. Οι τιμές κρεάτων και λαχανικών έχουν διπλασιαστεί στις αγορές, ενώ ορισμένοι οδηγοί κοιμούνται μέσα στα οχήματά τους που σχηματίζουν ατελείωτες ουρές στα πρατήρια καυσίμων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο οικονομικός αντίκτυπος των κινητοποιήσεων υπερβαίνει το 1,2 δισεκ. δολάρια.