Δυο διαδηλωτές υπέκυψαν χθες Δευτέρα (8/12) στα τραύματά τους από σφαίρες που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας εμποδίζεται η πρόσβαση σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στον νομό Κοτσαμπάμπα, στην κεντρική Βολιβία, ανέφερε ιατρική πηγή.

Dos muertos en Colcapirhua tras violento enfrentamiento durante el desbloqueo del botadero https://t.co/VWNDUcSnmw pic.twitter.com/QYFoMiVf1U — Bolivia Prensa (@boliviaprensa) December 8, 2025

Τις τελευταίες δώδεκα ημέρες, σκουπίδια συσσωρεύονται στους δρόμους στην πόλη Κολκαπίρουα (66.000 κάτοικοι), καθώς διαδηλωτές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στη χωματερή του δήμου.

🟠 #Visión360 | Vicepresidente pide a la Asamblea Legislativa la formación de una comisión para investigar el operativo policial en Colcapirhua. https://t.co/lcP3FH73Rv #Política #Justicia #Bolivia — Visión 360 (@vision360_bo) December 9, 2025

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, οργάνωση αγροτών της περιοχής ζητεί να οροθετηθεί η περίμετρος της χωματερής, διαμαρτυρόμενη πως η επέκτασή της πλήττει τη δραστηριότητά τους.

Un operativo policial para liberar el acceso al botadero resultó en la muerte de dos personas y varios heridos, mientras las tensiones por disputas territoriales aumentan en Cochabamba.#Bolivia #Crónica https://t.co/ymUPshr8VO — Contacto Sur (@ContactoSur7) December 8, 2025

Χθες το πρωί (8/12) ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και εργαζόμενους στον δήμο που προσπαθούσαν να φτάσουν στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Επενέβη η αστυνομία, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και προχωρώντας σε προσαγωγές.

«Έχουμε τη λύπη να σας ανακοινώσουμε τον θάνατο δυο ανθρώπων», δήλωσε στον Τύπο ο Δρ. Χούλιο Σέσαρ Ορόσκο, διευθυντής νοσοκομείου στην Κοτσαμπάμπα όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες.

🚨Defensor del Pueblo confirma el deceso de dos personas en Colcapirhua en enfrentamientos de comunarios con la Policía. Espera que las investigaciones den con los responsables de estos fallecimientos. pic.twitter.com/qtXcPhfgay — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) December 8, 2025

Επρόκειτο για δυο άνδρες, 38 και 47 ετών, που χτυπήθηκαν από σφαίρες στον θώρακα, διευκρίνισε. Άλλοι τέσσερις τραυματίες, οι δυο είναι σοβαρά, νοσηλεύονται στο ίδιο νοσοκομείο.

Από την πλευρά της η αστυνομία επιβεβαιώνει τον θάνατο δύο ατόμων στο Colcapirhua, μετά την επέμβαση των δυνάμεων της τάξης για την άρση της πρόσβασης στη χωματερή. Αναμένεται η διερεύνηση των θανάτων.

🚨Policía confirma el deceso de dos personas en Colcapirhua, tras la intervención de efectivos del orden para levantar un bloqueo. Esperan las investigaciones acerca de las muertes. pic.twitter.com/SUQo30D5nD — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) December 8, 2025

Ούτε η αστυνομία, ούτε η εισαγγελία σχολίασαν τους θανάτους των διαδηλωτών.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κανέναν διάλογο με τους συμμετέχοντες.

«Δεν έχουμε μπορέσει να έρθουμε σε επαφή» με κάποιο πρόσωπο ή κάποια οργάνωση «για να ακούσουμε τις διεκδικήσεις» των διαδηλωτών, σχολίασε η Μαριόλι Άλβαρες, αντιπρόσωπος δημόσιας ανεξάρτητης αρχής διαμεσολάβησης, στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Σαν Ραφαέλ.

Πηγή: ΑΠΕ