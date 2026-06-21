Η κυβέρνηση της Βολιβίας διεμήνυσε το Σάββατο ότι ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για επικείμενη επιχείρηση στην Τσαπάρε, το πολιτικό του προπύργιο.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στη χώρα των Άνδεων, ένα μέτρο που επιτρέπει την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό για την επιβολή της τάξης.

«Αν χρειαστεί να μπούμε στην Τσαπάρε, θα το κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στην περίπτωση του Έβο Μοράλες θα εφαρμοστεί «ο νόμος», όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους «ναρκωτρομοκράτες».

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας κατηγορεί ολοένα και συχνότερα τον σοσιαλιστή πρώην ηγέτη ως υποκινητή των μαζικών κινητοποιήσεων και των οδικών αποκλεισμών που ταλανίζουν τη χώρα για περισσότερες από έξι εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του Μοράλες εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση εμπορίας ανήλικης, κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνείται.

Για τον λόγο αυτό έχει καταφύγει στην Τσαπάρε, όπου προστατεύεται από αυτόχθονες υποστηρικτές του.