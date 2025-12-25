Εκατοντάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία διαδήλωσαν χθες Τετάρτη εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας, έπειτα από κινητοποιήσεις άλλων επαγγελματικών τομέων τις τελευταίες ημέρες.

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα, που είχε άμεσο αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια.

Ο πρόεδρος Πας ανακοίνωσε την κατάργηση των επιδοτήσεων που εφάρμοζαν οι κυβερνήσεις των σοσιαλιστών προκατόχων του Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025), διατηρώντας τεχνητά χαμηλές τις τιμές για είκοσι χρόνια.

Το μέτρο εγγράφτηκε σε σειρά μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν από τον κ. Πας για την αντιμετώπιση βαθιάς οικονομικής κρίσης, εν μέρει οφειλόμενης στα δισεκατομμύρια δολάρια στα οποία ανερχόταν το ετήσιο κόστος της διατήρησης των καυσίμων σε προσιτό επίπεδο τιμών.

«Θέλουμε να ανακληθεί το διάταγμα αυτό», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάριο Αργόγιο, επικεφαλής της κεντρικής συνομοσπονδίας εργαζομένων της Βολιβίας (COB), του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας των Άνδεων.

Οι διαδηλωτές, φορώντας τα κράνη τους, έκαναν πορεία σε δρόμους της πρωτεύουσας Λα Πας, όπου ακούγονταν βαρελότα, ενώ μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας απέκλεισαν την πρόσβαση στην κεντρική πλατεία όπου βρίσκεται η έδρα της προεδρίας.

Σύμφωνα με τον Αργόγιο, η κυβερνητική απόφαση προκαλεί πληθωρισμό. «Η τιμή του κρέατος αυξήθηκε, η τιμή των εισιτηρίων (των λεωφορείων) επίσης», εξήγησε.

Την περασμένη Παρασκευή έγιναν οι πρώτες διαδηλώσεις, εργαζόμενων στον τομέα των μεταφορών, προκαλώντας εν μέρει παράλυση της δραστηριότητας. Κατόπιν, οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε άλλους τομείς.

Ωσότου ανακοίνωσε την απόφασή του ο νέος πρόεδρος, το βολιβιανό κράτος έκανε συγκεντροποιημένες εισαγωγές καυσίμων και τα μεταπωλούσε με ζημία. Το σύστημα αυτό όμως μείωσε δραματικά τα αποθέματα δολαρίων της χώρας της Λατινικής Αμερικής και πυροδότησε την πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με κύρια έκφανση τον υψηλό πληθωρισμό.

Προχθές Τρίτη άρχισαν συνομιλίες ανάμεσα στην κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου και την COB, όμως ο Πας αρνείται να υπαναχωρήσει.

Ο υπουργός Οικονομίας Γκαμπριέλ Εσπινόσα δήλωσε την ίδια ημέρα ότι ο τερματισμός της επιδότησης των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ επιτρέπει εξοικονόμηση 10 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP