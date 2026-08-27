Πλήρη αποστασιοποίηση από τον επί σειρά ετών συνεργάτη του επέλεξε ο πρόεδρος της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας, στον απόηχο των νέων βαρύτατων αποκαλύψεων που περιπλέκουν τη δικαστική μεταχείριση του συμβούλου του.

Στο στόχαστρο των ερευνητικών αρχών βρίσκεται ο 45χρονος Αργεντινός Φερνάντο Σεριμέδο, ένα πρόσωπο με κομβική επιρροή στη Λατινική Αμερική, καθώς είχε αναλάβει τον σχεδιασμό προεκλογικών εκστρατειών για ηγετικές προσωπικότητες όπως οι Χαβιέρ Μιλέι, Ζαΐχ Μπολσονάρου και Νάσρι Ασφούρα.

Ο γνωστός επικοινωνιολόγος, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος από την προηγούμενη εβδομάδα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα γυναικοκτονίας, τίθεται πλέον под δικαστικό μικροσκόπιο για υπόθεση που αφορά νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παροχή κάλυψης σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, προκαλώντας ισχυρούς πολιτικούς τριγμούς.

Η πρώην σύντροφός του, η βολιβιανή δικηγόρος Νάδια Βέγιερ, τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες τη 17η Αυγούστου στη Σάντα Κρους (ανατολικά), όταν της επιτέθηκαν πληρωμένοι εκτελεστές με στολές διανομέων. Η νομικός, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται, κατηγορεί τον σύμβουλο του προέδρου ότι ενορχήστρωσε την επίθεση για να της κλείσει το στόμα.

«Δεν υπήρξε ποτέ άμεση σχέση εργασίας» της προεδρίας και του κ. Σεριμέδο, υποστήριξε ο πρόεδρος Πας σε τηλεοπτικό διάγγελμά του. «Δεν είχε ποτέ εξουσιοδότηση να αντιπροσωπεύει» την προεδρία, επέμεινε ο κ. Πας, που πάντως αναγνώρισε πως του παρείχε βοήθεια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2025 και στην αρχή της θητείας του.

Η κυβέρνηση ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Αργεντινός ήταν «προσωπικός» σύμβουλος του προέδρου, όχι δημόσιος λειτουργός.

Ενώ αναρρώνει, η κ. Βέγιερ είπε σε μέσα ενημέρωσης πως υπήρξε «μάρτυρας» υποθέσεων διαφθοράς, στις οποίες ενέπλεξε μεταξύ άλλων την κυβέρνηση και την οικογένεια της πρώτης κυρίας — ο κ. Σεριμέδο διαδραμάτιζε ρόλο ενδιάμεσου ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και τη Μαρία Ελένα Ουρκίδι.

Μετά τις δηλώσεις της, «άρχισε να διενεργείται υπηρεσιακή έρευνα για το φερόμενο αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος σε βάρος του κ. Φερνάντο Σεριμέδο», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υφυπουργός Διαφάνειας Γιαμίλ Γκαρσία.

Ο κ. Πας διαβεβαίωσε ότι η σύζυγός του υπήρξε πάντα «άμεμπτη» και ότι δεν υπάρχει «ούτε μια απόδειξη» για «αυτό το σκάνδαλο».

Παράλληλα, στον νομό Μπένι, που διαρρέει ο Αμαζόνιος, ο εισαγγελέας Αλεξάντερ Μεντόσα δήλωσε στον Τύπο ότι σε βάρος του κ. Σεριμέδο διενεργείται χωριστή έρευνα, για φερόμενη «προστασία» σε «πτήσεις» μικρών αεροσκαφών που μετέφεραν ναρκωτικά.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, η Νάδια Βέγιερ ανέφερε πως ο Φερνάντο Σεριμέδο της είχε εκμυστηρευτεί πως διευκόλυνε την παράδοση μικρών αεροσκαφών που είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών στους ιδιοκτήτες τους με πρόσχημα την εγκατάσταση συσκευών γεωεντοπισμού σε αυτά.

Κατά τη διάρκεια εφόδου την περασμένη εβδομάδα βολιβιανοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν πως βρέθηκε ποσό ίσο με κάπου 43.000 δολάρια σε μετρητά και υποτιθέμενη «φάρμα μποτ» προορισμένη για τη διαχείριση ανώνυμων λογαριασμών σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.