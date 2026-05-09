Στο εδώλιο του κατηγορουμένου καλείται να καθίσει τη Δευτέρα 11/5, ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Έβο Μοράλες, καθώς δικαστήριο της χώρας όρισε την έναρξη της δίκης του για υπόθεση που αφορά φερόμενη εμπορία ανήλικης. Ωστόσο, η διαδικασία παραμένει αβέβαιη, αφού οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν ποτέ επίσημη ειδοποίηση.

Η εισαγγελία κατηγορεί τον σοσιαλιστή ηγέτη, που κυβέρνησε τη Βολιβία από το 2006 έως το 2019, ότι διατηρούσε το 2015 σχέση με 15χρονη, από την οποία απέκτησε παιδί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι γονείς της ανήλικης φέρονται να έδωσαν τη συγκατάθεσή τους με αντάλλαγμα πολιτικά και οικονομικά οφέλη.

Ο ανώτερος δικαστικός λειτουργός της Ταρίχα, Λουίς Ορτίς Φλόρες, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η πρώτη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και ότι αναμένεται η παρουσία του πρώην προέδρου.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του Μοράλες, Ουιλφρέδο Τσάβες, ξεκαθάρισε πως ούτε ο ίδιος ούτε ο πελάτης του θα παραστούν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε νόμιμη κλήτευση. Όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η ειδοποίηση δεν παραδόθηκε στην κατοικία του πρώην προέδρου αλλά δημοσιεύτηκε στον Τύπο.

Ο 66χρονος Μοράλες, ο πρώτος αυτόχθονας πρόεδρος στην ιστορία της Βολιβίας, παραμένει από το 2024 στην περιοχή Τσαπάρε —προπύργιο των υποστηρικτών του και κέντρο παραγωγής κόκας— προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη μετά την έκδοση σχετικού εντάλματος εις βάρος του.

Στην περιοχή βρίσκονται χιλιάδες υποστηρικτές του, κυρίως αυτόχθονες, οι οποίοι λειτουργούν ως άτυπη δύναμη προστασίας, αποτρέποντας ενδεχόμενη επέμβαση της αστυνομίας.

Η υπόθεση είχε ήδη περιπλακεί από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο πρώην πρόεδρος δεν εμφανίστηκε σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, με αποτέλεσμα η δικαιοσύνη να του αποδώσει κατηγορία για απείθεια. Η εξέλιξη αυτή «πάγωσε» προσωρινά τη διαδικασία έως ότου παρουσιαστεί ή συλληφθεί.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η δίκη μπορεί να ξεκινήσει χωρίς την παρουσία του. Ο δικαστής Ορτίς σημείωσε ότι στη Βολιβία μόνο υποθέσεις διαφθοράς εκδικάζονται ερήμην των κατηγορουμένων, προσθέτοντας πως το δικαστήριο θα εξετάσει τα νομικά δεδομένα πριν αποφασίσει.

Στην ίδια γραμμή κινείται και η υπεράσπιση του Μοράλες, η οποία επικαλείται τη Διαμερικανική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστών και να υπερασπιστεί τον εαυτό του.