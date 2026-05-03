Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφος το οποίο μετέφερε χιλιάδες τραπεζογραμμάτια και συνετρίβη τον Φεβρουάριο στη Βολιβία, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, μετέδωσαν χθες Σάββατο μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον εισαγγελέα στον οποίο έχει ανατεθεί η υπόθεση.

Το μεταγωγικό, τύπου C-130 Hercules, το οποίο μετέφερε στη Λα Πας χαρτονομίσματα που είχαν εκδοθεί από την κεντρική τράπεζα της Βολιβίας, βγήκε από τον διάδρομο μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, περίπου 15 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, και έπεσε ανεξέλεγκτο πλέον πάνω σε αυτοκίνητα πολιτών σε λεωφόρο, σκορπίζοντας παντού χαρτονομίσματα.

Μετέφερε ποσό ίσο με 60 εκατομμύρια δολάρια. Εκατοντάδες περίοικοι και διερχόμενοι έσπευσαν στα συντρίμμια για να μαζέψουν μέρος των χαρτονομισμάτων–που δεν είχαν ακόμη επικυρωθεί από το κράτος–και η αστυνομία επενέβη, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χημικών, για να απωθήσει το πλήθος.

Ο εισαγγελέας Φάβιο Μαλδονάδο δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος των δύο χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας. Προσήχθησαν, ανακρίθηκαν προχθές Παρασκευή, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή και προφυλακίστηκαν, πρόσθεσε.

Η έρευνα που διενεργήθηκε για το δυστύχημα από τις ένοπλες δυνάμεις αποκάλυψε πως οι χειριστές δεν είχαν λάβει εγκαίρως ενημέρωση από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες στον προορισμό, που ήταν εξαιρετικά δυσμενείς, και προσπάθησαν να αλλάξουν πορεία, χωρίς να όμως μπορέσουν να αποτρέψουν την καταστροφή.

«Ίσως αν το πλήρωμα είχε λάβει το έκτακτο μετεωρολογικό δελτίο από τον σταθμό της Λα Πας όταν αναχωρούσε, να είχε ακολουθήσει άλλη πορεία», εκτίμησε ο σμήναρχος Ρίτσαρντ Αλαρκόν, ο επικεφαλής της επιτροπής έρευνας.

Ο πιλότος εξάλλου προσγειώθηκε με τους τροχούς του συστήματος προσγείωσης που βρίσκονται μπροστά από τις μηχανές, στο ρύγχος του μεταγωγικού, κάτι που έκανε δυσκολότερη την ενεργοποίηση των φρένων του ενώ ο διάδρομος ήταν ολέθρια ολισθηρός, έπειτα από έντονη χαλαζόπτωση.

Στο πόρισμα τονίζεται επίσης ότι ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας που βρισκόταν σε υπηρεσία, εκπαιδευόμενος, δεν επέστησε την προσοχή στους χειριστές του μεταγωγικού «για τις συνθήκες» στον διάδρομο προτού προσπαθήσουν να προσγειωθούν.

«Αυτό το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», έκρινε ο σμήναρχος Αλαρκόν.