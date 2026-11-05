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Ο πρόεδρος του κορυφαίου δικαστικού θεσμού της Βολιβίας, ο Ρομέρ Σαουσέδο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι εγκατέλειψε τη χώρα του, καταγγέλλοντας τις «προσπάθειες» να υποστεί πολιτικό «διωγμό» από την πλευρά της κυβέρνησης, με φόντο έρευνες σε βάρος ανώτατων αξιωματούχων.

Από τον Οκτώβριο, διάφοροι αξιωματούχοι του βολιβιανού δικαστικού συστήματος έχουν συλληφθεί, καθώς τους προσάπτονται φερόμενες σχέσεις με διακινητές ναρκωτικών, ανάμεσά τους ιδίως ο πρώην γενικός εισαγγελέας Ροχέρ Μαριάκα — ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση μερικές ημέρες αφού ανακοινώθηκε από την Ουάσινγκτον ότι ακυρώνεται η βίζα του.

«Εγκατέλειψα τη χώρα, βρίσκομαι στην εξορία μαζί με όλη την οικογένειά μου», ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου Σαουσέδο, καταγγέλλοντας προσπάθειες να «υποστεί διωγμό» και να «εκφοβιστεί» από πλευράς της κυβέρνησης.

«Ξέρω ότι θα κατασκευάσουν αποδεικτικά στοιχεία για να με δυσφημήσουν», πρόσθεσε, χωρίς να αποκαλύψει σε ποια χώρα έχει καταφύγει.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστή καμιά έρευνα σε βάρος του.

«Λυπηρή είδηση, αλλά ενθαρρυντική για το μέλλον», σχολίασε ο πρόεδρος της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας, στο περιθώριο της ιβηροαμερικανικής συνόδου στην Ισπανία.

Ο αρχηγός του κράτους αναφέρθηκε ως προς το ζήτημα σε κατηγορίες και σε έρευνες που έχουν στο στόχαστρο τα κορυφαία κλιμάκια του δικαστικού συστήματος στη Βολιβία, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ή να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Τα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου συνεδρίασαν για να ονομάσουν μεταβατικό πρόεδρο — παρότι ο Σαουσέδο τόνισε πως δεν έχει παραιτηθεί.

Στη Βολιβία, οι ανώτεροι δικαστικοί εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες.

Η κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας, στην εξουσία σχεδόν έναν χρόνο, επιδιώκει στενότερη σχέση με τις ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο, η Βολιβία εντάχθηκε στη λεγόμενη Ασπίδα της Αμερικής, συμμαχία με επίσημα διακηρυγμένο στόχο την πάταξη της διακρατικής εγκληματικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών, πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Φωτογραφία: ERBOL

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